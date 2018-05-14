İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

Şimdi büyükelçiliği taşıyorlar. Ben bunu parlamentoda eleştirdim. Erdoğan, "Doğ Kudüs'te büyükelçilik açacağız" dedi. Aylar geçti bekliyorum. Yüreğin yetiyorsa git aç, ben de seni sonuna kadar alkışlayacağım. Lafla peynir gemisini yürütmeye çalışıyorlar. İşsizlik bitecekti, bitmedi. Türkiye uçacaktı dolar uçtu. Emevi Camisi'ne namaz kılmaya gideceklerdi, Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdı. Artık tamam. Vallahi de tamam, billahi de tamam. Yeter, bu milletin yakasından düşmesi lazım.

"EN GEÇ 4 YILDA YENİ BİR TÜRKİYE İNŞA EDECEĞİZ"

İş dünyasına bir şey söylemek istiyorum; Allah'ın izniyle en geç 4 yıl içerisinde bu ülkede çiftçinin ürettiği alın terinin karşılığını alacağı bir Türkiye inşa edeceğiz. Kendi kendine yeten bir ülke olacak Türkiye tarımda. 5'inci yılda diyeceğiz ki bakın 4 yılda yaptıklarımıza bize yine oy verin diyeceğiz. Ülkeye huzuru getireceğiz.

"EMEKLİYE İKİ MAAŞ İKRAMİYE DEDİK"

Emekliye iki maaş ikramiye dedik, sen iki bayramda biner lira dedin tamam ama yetmez. Yeni seçim bildirgemizi anlatacağız.

"16 YILDIR FAİZİ DÜŞÜRECEĞİM DİYOR"

16 yıldır faizi düşüreceğim diyor. 16 yıldır düşürmedin de 24 Haziran'dan sonra mı düşüreceksin? OHAL'i kaldıracağız, demokrasiyi getireceğiz. Parayı halka vereceğiz. Halkı yüceltmek bizim görevimizdir. Önceliğimiz kadınlar ve gençler olacak. Kadınların sezgisi güçlüdür, mücadelecidir kadınlar. Türkiye'yi karanlık koridordan çıkarmak bu ülkenin kadınlarının ve gençlerinin elinde.











