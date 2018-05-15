İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları...

Pimi çekilen bombayı Kudüs'e yerleştirdiler. Dün tarihe kanlı Pazartesi olarak geçecek. Kanlı pazartesiyi hiç bir dünyalı unutmamalıdır. O gelişmiş silahlarla insanları tarıyorsunuz. Bu mudur insanlık? Bu mudur adalet? Sayın Trump kendi ülkesinde sorsun. Nasıl oluyor da Ortadoğu kan gölüne dönüşüyor. Barış silahla olmaz. 'BM kararlarını tanımıyorum' diyorsun. 'Ben istediğimi yaparım' diyorsun. Bıkmadık mı? Yazık günah değil mi o insanlara? 70 yıldır kendi vatanları için mücadele ediyorlar. Kendi topraklarından sürüldüler. Kendi vatanını savunmak istiyor. Kadim Ortadoğu kültürünü savunmak istiyor.

"ABD ARTIK ARABULUCU DEĞİLDİR"

Tarih kurşun yağdıranları asla unutmayacak. Tankları yok tüfekleri yok. Sadece slogan atıyorlar. Kimse kalkıp da dünyaya demokrasi dersi vermesin bundan sonra. Amerika Ortadoğu'da arabulucu olma rolünü kaybetmiştir. Çünkü İsrail hükümetinden yana taraftır. Trump yönetimi artık Ortadoğu'ya kanı ve gözyaşını getirir.

"ÇOCUKLARIMIZ FİLİSTİN'E GİTTİLER"

Yasımızı tutacağız. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da sonuna kadar Filistinli kardeşlerinin yanında olacaktır. Düşüncelerimiz nettir bugün öyle yarın böyle düşünmeyiz. Yanlarında olmaya devam edeceğiz. Gencecik çocuklarımız Filistin Kurtuluş Örgütü için Filistin'e gittiler. Bunların başında da Deniz Gezmiş geliyordu. Dönemin hükümetleri 'Ne işiniz var?' diye eleştiriyorlardı. O çocukların mezarları şu anda Filistin'de.

"ARAP DÜNYASI SAHİP ÇIKMIYOR"

Arap dünyası Filistin'e sahip çıkamıyor. Nasıl olur da sahip çıkmazsınız? Egemenlerin oyuncağı olan yönetimden hayır gelmez. Uluslararası Af Örgütü açıklama yapıyor. Akıl almaz derecede hak ihlaline tanık olduk diyor. Elinde silah yok en güçlü silahlarla öldürüyorsunuz. Bunu akıl kabul eder mi? Filistinlileri öldürülürken kendi aralarında bayram yapıyorlar.

"KUDÜS SAVAŞIN DEĞİL BARIŞIN KENTİ OLMALI"

21. yüzyılda siz 60 Filistinliyi öldürürken dünya sessiz mi kalacaktır? Tarih bunu da yazmalıdır. Kudüs'ün 3 semavi dinde de önemi vardır. Herkesin saygı duyduğu bir kenttir. Müslümanlar için elbette kutsal bir yerdir. Sevgili peygamberimiz miraç yolculuğunu orada başlatmıştır. Kabe'den önce insanlar namaz kılarken yüzlerini oraya dönerlerdi. Mescid-i Aksa'nın önemini de gayet iyi biliyoruz. Yahudiler de yüzlerini Kudüs'e doğru çevirirler. Hz. İsa'nın dünyevi hayatının Kudüs'te son bulduğu söylenir. Kudüs savaş değil barış kenti olmalıdır.

HÜKÜMETE ÇAĞRI: İSRAİL'DEKİ BÜYÜKELÇİYİ DERHAL GERİ ÇEKİN

Kanlı pazartesi, unutacağımız türden bir pazartesi değildir. Hükümet 3 günlük bir yas ilan etti. İsrail'i eleştirdi gayet güzel. Farklı inançlardan olan insanlara saygımız vardır. Hükümetten iki isteğimiz var. Dönem başkanı sıfatıyla İİT'yi acil toplantıya çağırdılar. Burada kararlar alınmalı ve kararlar aynen uygulanmalı. Kanlı pazartesiyi dünyaya unutturmamak için adım atılmalıdır. İkinci adım olarak da İsrail'deki büyükelçimizi derhal geri çekin. Büyükelçiyi göndermemek üzere geri çekeceksin kardeşim. Mavi Marmara ile ilgili 3 şart vardı. Ne tazminat verdiler, ne özür dilediler ne de Gazze'de abluka kalktı. O zaman yapacağımız bu katliam sonrası yapacağımız ilk iş bu kanunu derhal iptal ettirmektir.

"ŞİMDİ KAVGA DEĞİL BİRLİK ZAMANI"

Hükümetten bunları bekliyoruz, eleştiri yapmıyoruz şimdi kavganın değil birlik olmanın zamanı. Ortada bir katliam var ve bu katliamın hesabını sorup tüm dünyaya duyurmalıyız. Türkiye bütün gücünü göstermeli. 81 milyon vatandaş bu davayı takip etmelidir. Dört konuda her türlü desteği veririz. Meclis tatile girmeden önce o kanunu getirin hep beraber iptal edelim. 20 milyon doları ben size bulacağım. Götürüp İsrail hükümetine verin o parayı.

"YÜREĞİMİZ YANIYOR"

Ramazan ayı öncesi bu olaylardan dolayı yüreğimiz yanıyor. Biz Sadece kendi ülkemizde değil tüm dünyada huzurun olmasını isteriz. Filistinli kardeşlerimizin de rahat bir Ramazan geçirmeleri bizim en büyük arzumuzdur. Anlaşılan o ki o coğrafyada kan ve gözyaşı durmayacaktır. Her acıyı paylaşmak bizim namus borcumuzdur.

"ENGELLİLERİN SORUNLARINI 2 YILDA ÇÖZECEĞİZ"

Engelliler, engelli kardeşlerim dünya kadar sorununuz var biliyorum. 16 yıldır sizin sorunlarınızı çözemeyen bir iktidarın var olduğunu da biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Bizim size sözümüz var öyle 16 yıl falan da istemiyoruz. İlk 2 yılda engellilerin bütün sorunlarını çözeceğiz. İrade onlarda yok irade bizlerde var.

"25 HAZİRAN'DA GÜZEL BİR TÜRKİYE DOĞACAK"

24 Haziran'da Muharrem İnce cumhurbaşkanı olacak. Faizi alaşağı edeceğiz. Şunun için söylüyorum; 24 Haziran'dan sonra diyor. 24 Haziran'dan önce 16 yılı gördük. Senin düzeltemeyeceğin de kesin. Yeni bir cumhurbaşkanımız olacak. Tuttuğunu koparan bir cumhurbaşkanımız olacak. Söylediğinin arkasında duran bir cumhurbaşkanı olacak, halkın adamı olup halk için çalışacak. Tefecilere taviz vermeyecek. Ekonomiyi düzeltecek, işçinin, emeklinin yanında olacak çetelere izin vermeyecek çetelere af getirmeyi hiç düşünmeyecek. Güzel ve doğru bir şey söylemiş. 24 Haziran'dan sonra her şey değişecek. Bu itirafından dolayı da Sayın Erdoğan'ı yürekten kutluyorum. 24 Haziran'dan sonra 25 Haziran'da güzel bir Türkiye doğacak.

"BİZİM BÜTÜN TELEFONLARIMIZI DİNLEMİŞLER"

Bizim bütün telefonlarımızı dinlemişler. Buradan söylüyorum Sayın Erdoğan bu ahlaksızlığın ortağı değilsen bizi dinleyenleri ortaya çıkarmalısın nokta! Neden Erdoğan diyorum; Dinlemeyi öngören casus programı Almanya'da üretildi. Bu casus programı Alman hükümetinin izni olmadan başka bir ülkeye satılamaz. Alman medyası soruyor bu casus programını Türkiye'de kime satmak için izin verdiniz diye. Bunun bilinmesi lazım. Google, 29 gün bu program internette kalınca bir casusluk programı olduğunu keşfedince hemen geri çekiyor. Bu casusluk programını Türkiye'de kimlere sattın? Eğer demokrasi diyorsanız ortaya çıkarın. Gerekirse Alman hükümetine dava açacağız. Bizim yürüyüş sırasında neleri düşündüğümüzü herhalde öğrenmek istiyorlar.