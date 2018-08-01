CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin önceki dönem milletvekili ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Mustafa Akaydın'ın eşi Dr. Günseli Akaydın'ın cenaze törenine katılmak için Antalya'ya geldi.

Antalya Havalimanı'nda gazetecilere kısa bir açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Güneydoğu'da PKK terör örgütünün uyguladığı şiddet sonucunda anne ve çocuğunun şehit olduğunu hatırlatarak, "Allah'tan rahmet diliyorum. PKK ve bütün terör örgütlerini şiddetle kınıyorum" dedi.

"ONLARA GİRMEYELİM"

Gazetecilerin CHP'li muhaliflerin olağanüstü kurultay için yaptığı çalışmalara ilişkin sorusuna ise Kılıçdaroğlu, "O ayrı, onlara girmeyelim" yanıtını verdi.