15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Kilis'e atılan roketten kurtuldular

Kilis'te yaşayan Suriyeli aile yemek için oda değiştirince, roketten yara almadan kurtuldu 

Kilis'e atılan roketten kurtuldular
Kilis’e atılan iki roketten birisi camiye, diğeri camiye yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Suriyeli bir ailenin evine düştü.

DUVARI DELİP BAŞKA EVE GİRDİ


Tırıklı Mahallesi Soğuk Çıkmazında bulunan Yahya Salih'e ait evin çatısına isabet eden roket çatıdan sonra duvarı delerek, yan taraftaki başka bir eve girdi.

YEMEK İÇİN ODA DEĞİŞTİRDİLER


Roketin düştüğü odada oturan aile yemek için diğer odaya geçince, roketin hedefi olmaktan kurtuldu. Roketin yıktığı duvarlardan çıkan tozdan etkilenen 5 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tırıklı Mahallesi Muhtarı Halit Yannı, çatıdan giren roketin evin duvarını deldiğini ve evde büyük hasar meydana geldiğini ifade etti.



Ev sahibi Yahya Salih ise, odada otururken yemek için diğer odaya geçtiklerini belirterek, yemek esnasında roketin düştüğünü kaydetti.

Şiddetli bir gürültü ile korktuklarını aktaran Yahya Salih, roketin çatıdan sonra duvarı deldiğini söyledi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Mehmetçiğe moral için fındık ve Türk bayrağı gönderdiler

Mehmetçiğe moral için fındık ve Türk bayrağı gönderdiler
İzmir'de yolcu vapuru seferleri durduruldu

İzmir'de yolcu vapuru seferleri durduruldu
Zeytin Dalı Harekatına katılan F16 pilotundan duygulandıran mesaj

Zeytin Dalı Harekatına katılan F16 pilotundan duygulandıran mesaj
Dilendirilen Suriyeli çocuklar barınma merkezlerine yollandı

Dilendirilen Suriyeli çocuklar barınma merkezlerine yollandı
Otomobiline 250 bin lira istiyor

Otomobiline 250 bin lira istiyor
Son dakika... TSK'dan Afrin Harekatı açıklaması

Son dakika... TSK'dan Afrin Harekatı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijer Başbakanı Rafini ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijer Başbakanı Rafini ile görüştü
Polis aracına 108 lira hatalı park cezası

Polis aracına 108 lira hatalı park cezası

İslam karşıtı parti üyesi Müslüman oldu...

İslam karşıtı parti üyesi Müslüman oldu...
Şanlıurfa'da kuduz paniği

Şanlıurfa'da kuduz paniği
Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama