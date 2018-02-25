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Kilis'e JÖH ve PÖH görevlileri sevk edildi

Kilis'in Gülbaba köyünde vatandaşlar, Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerine sevgi gösterisinde bulundu

Kilis'e JÖH ve PÖH görevlileri sevk edildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevli JÖH ve PÖH ekipleri, İslahiye ilçesinde kurulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezinden yola çıktı.

VATANDAŞLARDAN SEVGİ GÖSTERİSİ

Bu esnada ellerinde Türk bayraklarıyla yola çıkan çok sayıda vatandaş, zırhlı araçların birinden çalınan marşlar eşliğinde güvenlik güçlerini uğurlamak üzere merkez önünde bir araya geldi. Vatandaşlar, askerlere sevgi gösterisinde bulundu.



Konvoy daha sonra Kilis'in Gülbaba köyünden geçerek sınır hattına ulaştı.

Köyün girişinde ellerinde Türk bayraklarıyla konvoyu karşılayan vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ya Allah bismillah Allahuekber", "En büyük asker bizim asker" gibi sloganları atarak, askeri birliğe destek verdi.

AA


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