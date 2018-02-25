Kilis'e JÖH ve PÖH görevlileri sevk edildi

VATANDAŞLARDAN SEVGİ GÖSTERİSİ

Mehmet Nuri Turan

Türk Silahlı Kuvvetlerince () başlatılankapsamında görevli JÖH ve PÖH ekipleri, İslahiye ilçesinde kurulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezinden yola çıktı.Bu esnada ellerinde Türk bayraklarıyla yola çıkan çok sayıda vatandaş, zırhlı araçların birinden çalınan marşlar eşliğinde güvenlik güçlerini uğurlamak üzere merkez önünde bir araya geldi. Vatandaşlar, askerlere sevgi gösterisinde bulundu.Konvoy daha sonra Kilis'in Gülbaba köyünden geçerek sınır hattına ulaştı.Köyün girişinde ellerinde Türk bayraklarıyla konvoyu karşılayan vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ya Allah bismillah Allahuekber", "En büyük asker bizim asker" gibi sloganları atarak, askeri birliğe destek verdi.AA