15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Kilis'e PYD/PKK'dan roketli saldırı

Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis kent merkezine yönelik roketli saldırıda iki katlı binanın dış duvarı isabet aldı.

Kilis'e PYD/PKK'dan roketli saldırı
Terör örgütü PYD/PKK tarafından Kilis kent merkezine roketli saldırı düzenlendi.

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mensuplarınca sabaha doğru atılan roket Ekrem Çetin Mahallesi'nde iki katlı bir evin alt katındaki dış duvara isabet etti. Can kaybı ya da yaralananın bulunmadığı olay sırasında duvarda hasar oluştu.

Polis ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra olay yeri inceleme çalışması başlattı.



Bir fabrikada işçi olan ev sahibi Mehmet Baloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uyuduğu sırada roketin düştüğünü fark ettiğini ancak kendi evi olduğunu tahmin etmediğini söyledi.

Sabah saatlerinde işe gitmek üzere uyandığında evin dış duvarına roket isabet ettiğini gördüğünü ve güvenlik güçlerini haber verdiğini anlatan Baloğlu, "Allah bizi korudu. Bir savaş halindeyiz, devletimiz milletimiz var olsun." diye konuştu.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Konya merkezli 43 ilde FETÖ operasyonu

Konya merkezli 43 ilde FETÖ operasyonu
Bayıltan yorgunluk: 33 derece sıcakta 18 saat!

Bayıltan yorgunluk: 33 derece sıcakta 18 saat!
Kaldığı otelde fenalaşıp öldü

Kaldığı otelde fenalaşıp öldü
CHP lideri Kılıçdaroğlu'dan Abdi İpekçi paylaşımı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'dan Abdi İpekçi paylaşımı

Amerika'nın hava sistemleri füzeyi önleyemedi

Amerika'nın hava sistemleri füzeyi önleyemedi
Doğu Ekspresi keyfi kötü bitti!

Doğu Ekspresi keyfi kötü bitti!
AVM kameraları aldatanları yakalıyor

AVM kameraları aldatanları yakalıyor
MHP ve AK Parti ittifakın detaylar ortaya çıkıyor

MHP ve AK Parti ittifakın detaylar ortaya çıkıyor
Kadir Has Üniversitesi, Türkiye 2018 araştırmasını açıkladı

Kadir Has Üniversitesi, Türkiye 2018 araştırmasını açıkladı
Canan Kaftancıoğlu, Kurultayda destekleyecekleri ismi açıkladı

Canan Kaftancıoğlu, Kurultayda destekleyecekleri ismi açıkladı
Erdoğan, 2018 Kış Olimpiyatları'na katılacak sporcuları kabul etti

Erdoğan, 2018 Kış Olimpiyatları'na katılacak sporcuları kabul etti