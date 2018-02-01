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Kilis'e roket atıldı: 5 yaralı

Suriye'nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütü mevzilerinden saat 17.30'da peş peşe ateşlenen 2 roketten biri Kilis'in Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan tarihi bir handaki Erdoğan Aktaş'ın işlettiği restorana, diğeri ise Polatpaşa Mahallesi Ortaokul Caddesi'nde bulunan Vakıf İyigün'e ait eve isabet edip patladı

01 Şubat 2018, Perşembe 19:35
Kilis'e roket atıldı: 5 yaralı
Gürültüyle meydana gelen patlamalarda evde 1, restoranda ise 4 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

ANINDA KARŞILIK VERİLDİ


Roketin isabet ettiği sırada aralarında gazetecilerin de bulunduğu müşteriler, patlamada yükselen toz bulutu arasında kaldı. Olayın ardından Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan da restorana gidip inceleme yaptı. Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Tekinarslan, 5 kişinin yaralandığını belirterek, "Sivillerin bulunduğu alana PKK'lı teröristlerin fırlattığı roket isabet etti.



Basın mensubu arkadaşlarımız da bu sırada restoranda bulunuyormuş. Şu anda yaptığımız araştırmada 4 kişi restoranda yaralandı. İkinci bir roket de bir konuta isabet etti. Orada da 1 kişi yaralandı. Şu anda 5 yaralımız var. Bunlar 15- 20 kilometrelik menzilleri olan roketler. Geliş yerleri hepsi tespit edildi. Anında karşılık verildi. Bunlar yok edilene kadar mücadelemiz sürecek" dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜ MEVZİLERİ İMHA EDİLDİ


Kilis'te saldırıların ardından sınır hattında konuşlu topçu birlikleri, roketlerin atıldığı terör örgütü mevzilerini fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına aldı. Ateşlenen bölgelerdeki terör örgütü mevzilerinin imha edildiği belirtildi. Reyhanlı'da Asri Mezarlığı'na roket düşmesinin ardından saldırının yapıldığı Afrin kırsalı sınır birliklerinden yapılan obüs toplarıyla yoğun ateş altına alındı.

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