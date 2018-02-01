Kilis'e roket atıldı: 5 yaralı

ANINDA KARŞILIK VERİLDİ

TERÖR ÖRGÜTÜ MEVZİLERİ İMHA EDİLDİ

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Son Dakika...Suriye'den Kilis'e roket atıldı

Haber Merkezi

Gürültüyle meydana gelen patlamalarda evde 1, restoranda ise 4 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.Roketin isabet ettiği sırada aralarında gazetecilerin de bulunduğu müşteriler, patlamada yükselen toz bulutu arasında kaldı. Olayın ardından Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan da restorana gidip inceleme yaptı. Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Tekinarslan, 5 kişinin yaralandığını belirterek, "Sivillerin bulunduğu alana PKK'lı teröristlerin fırlattığı roket isabet etti.Basın mensubu arkadaşlarımız da bu sırada restoranda bulunuyormuş. Şu anda yaptığımız araştırmada 4 kişi restoranda yaralandı. İkinci bir roket de bir konuta isabet etti. Orada da 1 kişi yaralandı. Şu anda 5 yaralımız var. Bunlar 15- 20 kilometrelik menzilleri olan roketler. Geliş yerleri hepsi tespit edildi. Anında karşılık verildi. Bunlar yok edilene kadar mücadelemiz sürecek" dedi.Kilis'te saldırıların ardından sınır hattında konuşlu topçu birlikleri, roketlerin atıldığı terör örgütü mevzilerini fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına aldı. Ateşlenen bölgelerdeki terör örgütü mevzilerinin imha edildiği belirtildi. Reyhanlı'da Asri Mezarlığı'na roket düşmesinin ardından saldırının yapıldığı Afrin kırsalı sınır birliklerinden yapılan obüs toplarıyla yoğun ateş altına alındı.