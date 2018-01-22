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Kilis’e roketlerin atıldığı Darmık Dağı abluka altına alındı

Kilis’e roketlerin atıldığı Darmık Dağı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından abluka altına alındı. Bölgede yoğun top atışları ve çatışmalar sürüyor

22 Ocak 2018, Pazartesi 18:56
Kilis’e roketlerin atıldığı Darmık Dağı abluka altına alındı
Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde Darmık Dağı’nın bulunduğu bölgeden Kilis’e 3 günde 10 roket atıldı.

VATANDAŞLAR YAKLAŞTIRILMIYOR


Roketlerin atıldığı bölge, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından ateş altına alındı.

Gülbaba (Martavan) Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından fırtına obüs topları, tanklar, Çok Namlulu Roketatarlar (ÇNRA) ile karadan PYD mevzileri vurulurken, zaman zaman savaş uçakları da dağlık ve ormanlık alanı bombalıyor. Top atışları ve çatışmaların sürdüğü bölgeye vatandaşlar yaklaştırılmıyor.



(Mehmet Ali Dağ-Orhan Erkılıç-Abdülkadir Güneş /İHA)

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