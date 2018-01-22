Kilis’e roketlerin atıldığı Darmık Dağı abluka altına alındı

VATANDAŞLAR YAKLAŞTIRILMIYOR

Son Dakika...Kilis Valiliği yakınına roket atıldı

Roket saldırılarından sonra Kilis ve Reyhanlı'daki hasar görüntüleri

Mehmet Nuri Turan

Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde Darmık Dağı’nın bulunduğu bölgeden Kilis’e 3 günde 10 roket atıldı.Roketlerin atıldığı bölge, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından ateş altına alındı.Gülbaba (Martavan) Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından fırtına obüs topları, tanklar, Çok Namlulu Roketatarlar (ÇNRA) ile karadan PYD mevzileri vurulurken, zaman zaman savaş uçakları da dağlık ve ormanlık alanı bombalıyor. Top atışları ve çatışmaların sürdüğü bölgeye vatandaşlar yaklaştırılmıyor.(Mehmet Ali Dağ-Orhan Erkılıç-Abdülkadir Güneş /İHA)