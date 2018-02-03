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Kilis Süngütepe'deki sınır karakoluna saldırı

Kilis Süngütepe'deki eski adı Saatli Hudut Karakolu olan İlhami Hardal Piyade Hudut Karakolu’na teröristlerce tanksavarla saldırı gerçekleştirildi. TSK düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu açıkladı. Saldırıda 5 asker yaralandı. Afrin'de şehit düşen askerin kimliği de belli oldu

03 Şubat 2018, Cumartesi 19:27
Kilis Süngütepe'deki sınır karakoluna saldırı
Saldırı saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Burseya Dağı eteğindeki Süngütepe Hudut Bölüğü'ne bağlı İlhami Hardal Piyade Hudut Karakolu’na tanksavar atışı ile saldırı gerçekleştirildi.

NÖBET KULESİ VURULDU

Saldırıda Burseya Dağı’nın eteklerinde yer alan eski adı Saatli Hudut Karakolu olan binanın nöbet kulesi vuruldu.

Saldırı sonucu 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.

TSK'DAN AÇIKLAMA

TSK'dan yapılan açıklamada, "Kilis Hudut bölgesinde düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu" denildi.

Ayrıca TSK’dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 03 Şubat 2018 tarihinde, Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde harekata katılan bir tankımız, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet almıştır" denildi.
  
Açıklamada, gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

AFRİN'DEN DE ŞEHİT HABERİ VAR

Türk Silahlı Kuvvetlerri (TSK) yaptığı açıklamada 1 askerin de Afrin'de şehit düştüğü duyurdu.

ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda Uzman Çavuş Ali Yılmaz (25) şehit oldu.  



Şehidin, Isparta merkezde oturan ailesine şehadet haberi verildi. Bekar olan ve 2015 yılında uzman çavuşluğa başlayan Ali Yılmaz’ın Bitlis’te görev yaparken Afrin’deki operasyona katıldığı belirtildi.


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