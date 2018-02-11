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Kilis'te öğrenciler yarın ders başı yapıyor

Kilis Valiliği'nin kararıyla uzatılan okulların bir haftalık tatil süresi yarın sona eriyor

Kilis'te öğrenciler yarın ders başı yapıyor
Kilis'te yaklaşık 55 bin Türk ve Suriyeli öğrenci 22 günlük tatilin ardından yarın okullarına kavuşuyor.

Kilis Valiliği resmi web sitesinde yayınlanan 2018/05 sayılı yazı ile bir hafta uzatılan tatil süresi yarın sona eriyor.

DERS ZİLİ YARIN ÇALACAK


Valilik kararıyla 4 Şubat 2018 tarihinde kent genelinde bir hafta uzatılan 2017-2018 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatilinin ardından, yaklaşık 55 bin Türk ve Suriyeli öğrenci, 22 gün aradan sonra yarın ders başı yapacak.

Kilis'te, Valilik tarafından 4 Şubat 2018 tarihinde yayımlanan 2018/05 sayılı açıklama ile 5 Şubat'ta sona eren tatil, 12.02.2018 tarihine kadar uzatılmıştı.

AA


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