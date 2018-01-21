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Kilis'te terör örgütü PYD/PKK'ya silah götüren iki kişi yakalandı

Suriye sınırındaki bir köyde, terör örgütü PYD/PKK'ya silah sevkiyatı yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Kilis'te terör örgütü PYD/PKK'ya silah götüren iki kişi yakalandı
Kilis'te bir köyde terör örgütü PYD/PKK'ya silah sevkiyatı yaptığı iddia edilen 2 kişi gözatına alındı.

Güvenlik güçleri, Suriye sınır hattına yakın bir köyde, terör örgütü PYD/PKK'ya silah desteği sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatını icra ettiği Afrin'den Amanoslar bölgesine silah sevkiyatı yapılacağı ihbarı aldı.

Sınır hattında bir köye operasyon düzenleyen ekipler, 4 makineli tüfek, otomatik tabanca ve keskin nişancı tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

AA


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