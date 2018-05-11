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Kilis'te yoğun sağanak sele yol açtı

Kilis’te yaşanan sağanak, sele neden oldu.Yoğun sağanak nedeniyle binalarda mahsur kalan vatandaşlar evlerin çatısına çıktı. Gaziantep-Kilis Karayolu da ulaşıma kapatıldı

11 Mayıs 2018, Cuma 16:01
Kilis'te yoğun sağanak sele yol açtı
Kilis'te öğle saatlerinde etkisini hissettirmeye başlayan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini, Kilis Belediyesi'ne ait Söğütlüdere Sosyal Tesisleri'ni su bastı.

Bölgedeki sel suyunun çevredeki otobüslerin boyuna ulaştığı görüldü. Bu sırada sel sularından korunmak isteyen sosyal tesis müşterileri ve çalışanların, tesis binalarının çatılarına çıktıkları görüldü.



Bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE ve 112 ekipleri mahsur kalanların kurtarılması için çalışma başlattı.

Kilis-Gaziantep Karayolu su birikintileri nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

AA


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