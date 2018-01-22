Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 günde 19 roket atıldı!



SINIRDAKİ EVLERE MERMİ İSABET ETTİ



"KATYUŞA FÜZELERİ OLDUĞU ŞÜPHESİ VAR"

İşte Reyhanlı'ya yapılan roketli saldırının görüntüleri:



KİLİS'E DE DOÇKALI SALDIRI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ



DOÇKA SİLAHI NEDİR?

Can Hakman

Reyhanlı Belediyesi ekipleri, sabah saatlerinde, ilçedeki yerleşim alanına düşen 9 roketin bıraktığı hasarın izlerini temizlemeye başladı. Hatay Belediyesi Mehteran Takımı da Oğulpınar Hudut Karakolu’nda askerlere moral konseri verdi.Öte yandan Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG’liler tarafından ateşlenen uçaksavar mermileri, Kilis’te bulunan Çilolar köyündeki bazı evlere isabet etti. Kimsenin yaralanmadığı saldırıda, evlerin duvarlarında izler oluştu. Saldırının ardından sınır hattında konuşlu askerler, mermilerin geldiği terör örgütü mevzilerini ateş altına aldı.Hatay Valisi Erdal Ata dünkü saldırıların ardından yaptığı açıklamada "Patlamalarda 47 kişi yaralandı. Bunların 30 tanesi Türk, 17 tanesi Suriyeli. Maalesef yaralı Suriyeli misafirlerimizden bir tanesi daha sonra hayatını kaybetti.Bu saldırıların Afrin'den PYD ve PKK tarafından birlikte yapıldığını değerlendiriyoruz. Şu anda da Silahlı Kuvvetlerimiz saldırı yapıldığı tespit edilen noktalara misliyle karşılık vermekte. Muhtemelen roket olduğunu düşünüyoruz veya füze de olabilir. Katyuşa füzeleri olduğu şüphesi var" diye konuşmuştu.'inKöyü'ne YPG'liler tarafından düzenlenen saldırıda doçka mermisi bazı evlerin kapılarına isabet etti. Saldırı sırasında köylülerin yaşadığı panik saniye saniye görüntülendi.veyaismiyle anılan bu silah DŞK (Degtyaryova-Şpagina) olarak kısaltılmış hali ile ifade edilmektedir. Bu silahı tasarlayan ve geliştiren iki kişinin kısaltılmış ismidir.veya Doşka, 'tatlım' ve 'sevgilim' anlamındadır.silahı 12,7 Kalibrelik ağır makinalı tüfektir.