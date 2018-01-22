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Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 günde 19 roket atıldı!

Kilis ve Hatay’ın Reyhanlı ilçesine terör örgütü kontrolündeki Afrin'de iki günde toplam 19 roket atıldı. Her iki bölgede Suriyeli bir sivil hayatını kaybetti, 17’si Suriyeli 54 kişi de yaralandı. Reyhanlı’da roketlerin isabet ettiği bölgede ise 15 araç, 4 mesken ve 10 iş yeri hasar gördü.

22 Ocak 2018, Pazartesi 12:28
Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 günde 19 roket atıldı!
Reyhanlı Belediyesi ekipleri, sabah saatlerinde, ilçedeki yerleşim alanına düşen 9 roketin bıraktığı hasarın izlerini temizlemeye başladı. Hatay Belediyesi Mehteran Takımı da Oğulpınar Hudut Karakolu’nda askerlere moral konseri verdi.


SINIRDAKİ EVLERE MERMİ İSABET ETTİ


Öte yandan Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG’liler tarafından ateşlenen uçaksavar mermileri, Kilis’te bulunan Çilolar köyündeki bazı evlere isabet etti. Kimsenin yaralanmadığı saldırıda, evlerin duvarlarında izler oluştu. Saldırının ardından sınır hattında konuşlu askerler, mermilerin geldiği terör örgütü mevzilerini ateş altına aldı.


"KATYUŞA FÜZELERİ OLDUĞU ŞÜPHESİ VAR"


Hatay Valisi Erdal Ata dünkü saldırıların ardından yaptığı açıklamada "Patlamalarda 47 kişi yaralandı. Bunların 30 tanesi Türk, 17 tanesi Suriyeli. Maalesef yaralı Suriyeli misafirlerimizden bir tanesi daha sonra hayatını kaybetti.

İşte Reyhanlı'ya yapılan roketli saldırının görüntüleri:



Bu saldırıların Afrin'den PYD ve PKK tarafından birlikte yapıldığını değerlendiriyoruz. Şu anda da Silahlı Kuvvetlerimiz saldırı yapıldığı tespit edilen noktalara misliyle karşılık vermekte. Muhtemelen roket olduğunu düşünüyoruz veya füze de olabilir. Katyuşa füzeleri olduğu şüphesi var" diye konuşmuştu.


KİLİS'E DE DOÇKALI SALDIRI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ


Kilis'in Cilovar Köyü'ne YPG'liler tarafından düzenlenen saldırıda doçka mermisi bazı evlerin kapılarına isabet etti. Saldırı sırasında köylülerin yaşadığı panik saniye saniye görüntülendi.


DOÇKA SİLAHI NEDİR?

Doçka veya Doşka ismiyle anılan bu silah DŞK (Degtyaryova-Şpagina) olarak kısaltılmış hali ile ifade edilmektedir. Bu silahı tasarlayan ve geliştiren iki kişinin kısaltılmış ismidir. Doçka veya Doşka, 'tatlım' ve 'sevgilim' anlamındadır. Doçka silahı 12,7 Kalibrelik ağır makinalı tüfektir.

 


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