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Kilis ve Karabük'e şehit ateşi düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında tanksavar ve top/havan saldırıları neticesinde iki askerin şehit olduğunu açıkladı. Acı haber şehitlerin Kilis ve Karabük'teki baba ocaklarına ulaştı

07 Şubat 2018, Çarşamba 23:13
Kilis ve Karabük'e şehit ateşi düştü

ACI HABER KİLİS'TEKİ BABA OCAĞINA ULAŞTI


Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye’nin Şeyhuruz bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın Kilis'teki baba ocağına ateş düştü.

Suriye’nin Afrin kentine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Şeyhuruz bölgesinde YPG'li teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı askerler arasında çatışma çıktı.



Çatışmada ağır yaralanarak şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın naaşı Kilis'e getirildi. Kilis'in Polateli ilçesine bağlı Yılanca köyü nüfusuna bağlı Yunus Emre Doğan'ın ailesine şehadet haberi akşam saatlerinde askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin naaşı yarın Kilis'te yapılacak cenaze töreni sonrası defnedilecek.

ŞEHİT ATEŞİ KARABÜK'E DÜŞTÜ


Türk Silahlı Kuvvetlerinin, PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik Afrin bölgesinde düzenlediği operasyonunda Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Bilal Akpınar’ın yapılan havan topu saldırısında şehit olduğu öğrenildi.

3 AYLIK EVLİYDİ


Şehit Akpınar’ın Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki baba evine ateş düştü. Şehit Akpınar’ın eşi Nafize Nur Akpınar’ın komiser yardımcısı olduğu ve çiftin 3 aylık evli olduğu öğrenildi.


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