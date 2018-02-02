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Kilis ve Reyhanlı'ya roket atıldı: 1 şehit

Kilis ve Hatay'a roket saldırıları devam ediyor. Eş zamanlı olarak atılan 6 roket sonucu ​1 şehidimiz ve 10 yaralımız olduğu belirtildi.

02 Şubat 2018, Cuma 13:00
Kilis ve Reyhanlı'ya roket atıldı: 1 şehit
Kilis ve Reyhanlı'ya 6 roket daha atıldı. Kilis'e düşen roketlerden birinin patlamadığı öğrenildi.

Kilis ve Reyhanlı'daki saldırılarda 1 şehidimiz ve 10 yaralımız olduğu belirtildi.
 

AFRİN CİVARINDAN ATEŞLEDİ


Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 3 roketin Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düşmesi sonucu 1 kişi şehit oldu, 5 kişi yaralandı.
 

BİR ROKET SANAYİ BÖLGESİNE DÜŞTÜ


Terör örgütü mensuplarınca atılan roketler Fidanlık Mahallesi'nde eski sanayi bölgesi ile Adabucak Mahallesi'ne ve Kırıkhan-Reyhanlı karayolu kenarına düştü. Sanayi bölgesindeki bir iş yerine düşen roket nedeniyle 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri olay yerlerindeki incelemelerini sürdürüyor. 



(İHA)


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