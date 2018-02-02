Kilis ve Reyhanlı'ya roket atıldı: 1 şehit

Kilis ve Reyhanlı'ya 6 roket daha atıldı. Kilis'e düşen roketlerden birinin patlamadığı öğrenildi.
Kilis ve Reyhanlı'daki saldırılarda 1 şehidimiz ve 10 yaralımız olduğu belirtildi.
AFRİN CİVARINDAN ATEŞLEDİ
Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 3 roketin Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düşmesi sonucu 1 kişi şehit oldu, 5 kişi yaralandı.
BİR ROKET SANAYİ BÖLGESİNE DÜŞTÜ
Terör örgütü mensuplarınca atılan roketler Fidanlık Mahallesi'nde eski sanayi bölgesi ile Adabucak Mahallesi'ne ve Kırıkhan-Reyhanlı karayolu kenarına düştü. Sanayi bölgesindeki bir iş yerine düşen roket nedeniyle 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri olay yerlerindeki incelemelerini sürdürüyor.
(İHA)
Erdinç Şahin