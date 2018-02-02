Kilis ve Reyhanlı'ya roket atıldı: 2 şehit

ŞEHİT SAYISI 2'YE YÜKSELDİ





AFRİN CİVARINDAN ATEŞLEDİ

BİR ROKET SANAYİ BÖLGESİNE DÜŞTÜ

Erdinç Şahin

Kilis ve Reyhanlı'ya 6 roket daha atıldı. Kilis'e düşen roketlerden birinin patlamadığı öğrenildi.Son dakika haberine göre, Reyhanlı'ya yönelik roketli saldırıya hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.AA'nın haberine göre, alınan ilk bilgilere göre, terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin'den saat 10.50 sıralarında art arda ateşlenen roketlerden biri Ali Metin Dirimtekin Caddesi'ne düştü. Diğer roket ise Kilis Devlet Hastanesi'nin yanındaki boş alana isabet etti.Can kaybının olmadığı olayın ardından polis ekipleri, çevre güvenliğini alarak, inceleme başlattı. Bu arada, sınır hattında konuşlu topçu birlikleri, Afrin'deki terör hedeflerini ateş altına aldı.Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 3 roketin Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düşmesi sonucu 1 kişi şehit oldu, 5 kişi yaralandı.Terör örgütü mensuplarınca atılan roketler Fidanlık Mahallesi'nde eski sanayi bölgesi ile Adabucak Mahallesi'ne ve Kırıkhan-Reyhanlı karayolu kenarına düştü. Sanayi bölgesindeki bir iş yerine düşen roket nedeniyle 1'i ağır 6 kişi yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri olay yerlerindeki incelemelerini sürdürüyor.(İHA)