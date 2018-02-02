Kilis ve Reyhanlı'ya roket atıldı: 2 şehit

Kilis ve Reyhanlı'ya 6 roket daha atıldı. Kilis'e düşen roketlerden birinin patlamadığı öğrenildi.
ŞEHİT SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Son dakika haberine göre, Reyhanlı'ya yönelik roketli saldırıya hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
AA'nın haberine göre, alınan ilk bilgilere göre, terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin'den saat 10.50 sıralarında art arda ateşlenen roketlerden biri Ali Metin Dirimtekin Caddesi'ne düştü. Diğer roket ise Kilis Devlet Hastanesi'nin yanındaki boş alana isabet etti.
Can kaybının olmadığı olayın ardından polis ekipleri, çevre güvenliğini alarak, inceleme başlattı. Bu arada, sınır hattında konuşlu topçu birlikleri, Afrin'deki terör hedeflerini ateş altına aldı.
AFRİN CİVARINDAN ATEŞLEDİ
Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 3 roketin Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düşmesi sonucu 1 kişi şehit oldu, 5 kişi yaralandı.
BİR ROKET SANAYİ BÖLGESİNE DÜŞTÜ
Terör örgütü mensuplarınca atılan roketler Fidanlık Mahallesi'nde eski sanayi bölgesi ile Adabucak Mahallesi'ne ve Kırıkhan-Reyhanlı karayolu kenarına düştü. Sanayi bölgesindeki bir iş yerine düşen roket nedeniyle 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri olay yerlerindeki incelemelerini sürdürüyor.
(İHA)
Erdinç Şahin