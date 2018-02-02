Kilis ve Reyhanlı'ya roket atıldı

Kilis'te Islahiye Caddesi'nde Adnan Menderes
parkı yakınına roket atıldı. 1 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kilis'e ikinci roket Akpınar Mahallesi Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesindeki
bir eve atıldı.
Kilis' e üçüncü roket Dereboyu Caddesinde
bir eve düştü, 3 kişi yaralandı.
Aynı zamanda Hatay'ın Reyhanlı
ilçesinde ise bir evin bahçesine ve sanayi sitesine roket düştü. Saldırıda ölü yaralı olmadığı bildirildi.
Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı
ilçesine eş zamanlı olarak toplam 6 roket atıldı; 11 kişi yaralandı
Detaylar birazdan...
(DHA)
Erdinç Şahin