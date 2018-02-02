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Kilis ve Reyhanlı'ya roket atıldı

Kilis ve Hatay'a roket saldırıları devam ediyor. Eş zamanlı olarak atılan 6 roket, 11 vatandaşı yaraladı. 

02 Şubat 2018, Cuma 11:43
Kilis ve Reyhanlı'ya roket atıldı
Kilis'te Islahiye Caddesi'nde Adnan Menderes parkı yakınına roket atıldı. 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kilis'e ikinci roket Akpınar Mahallesi Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesindeki bir eve atıldı.

Kilis' e üçüncü roket Dereboyu Caddesinde bir eve düştü, 3 kişi yaralandı.

Aynı zamanda Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ise bir evin bahçesine ve sanayi sitesine roket düştü. Saldırıda ölü yaralı olmadığı bildirildi.

Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesine eş zamanlı olarak toplam 6 roket atıldı; 11 kişi yaralandı



Detaylar birazdan...

(DHA)


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