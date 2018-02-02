Kilis ve Reyhanlı'ya roket atıldı

Erdinç Şahin

parkı yakınına roket atıldı. 1 kişinin yaralandığı bildirildi.Kilis'e ikinci roket Abir eve atıldı.Kilis' e üçüncü roketbir eve düştü, 3 kişi yaralandı.Aynı zamandailçesinde ise bir evin bahçesine ve sanayi sitesine roket düştü. Saldırıda ölü yaralı olmadığı bildirildi.ilçesine eş zamanlı olarak toplam 6 roket atıldı; 11 kişi yaralandı(DHA)