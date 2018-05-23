Kilise ve manastırlar Süryanilere verildi

Önce Hazine ardından Diyanet ve Vakıflara devredilen Kilise ve manastırların tapuları Süryanilere verildi. Süryaniler'e ait kilise, manastır ve mezarlıklardan oluşan 50 taşınmazın tapuları Mor Gabriel Manastırı Vakfına teslim edildi

23 Mayıs 2018, Çarşamba 14:52
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Önce Hazine ardından Diyanet ve Vakıflara devredilen kilise ve manastırların tapuları Süryanilere verildi. Süryaniler'e ait kilise, manastır ve mezarlıklardan oluşan 50 taşınmazın tapuları Mor Gabriel Manastırı Vakfı'na teslim edildi.

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