Kilise ve manastırlar Süryanilere verildi Önce Hazine ardından Diyanet ve Vakıflara devredilen Kilise ve manastırların tapuları Süryanilere verildi. Süryaniler'e ait kilise, manastır ve mezarlıklardan oluşan 50 taşınmazın tapuları Mor Gabriel Manastırı Vakfına teslim edildi