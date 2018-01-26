15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Kiliseden Türk bayraklı destek

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK), Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ’a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi’nden Türk bayraklı destek geldi

Kiliseden Türk bayraklı destek
İskenderun'da Şehit Pamir caddesi üzerinde bulunan Ortodokslara ait tarihi Rum Ortodoks Kilisesi’nin ön cephesine dev Türk bayrağı asıldı. İskenderun Ortodoks Kilisesi cemaati Ramazan ve Kurban Bayramlarında birlik ve beraberlik mesajları vererek Müslümanların bayramını astığı pankartlarla kutlarken, bu kez Zeytin Dalı harekatına desteğini kiliseye asılan Türk bayrağı ile gösterdi.


ZEYTİN DALI HAREKATI'NA DESTEK MEKTUBU 


Fener Rum Patriği Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı geçmesi temennisiyle mektup gönderdi.

Bartholomeos'tan Zeytin Dalı Harekatı'na destekBartholomeos'tan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

DHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Atatürk Havalimanı'nda kalp krizi geçiren yolcu için seferber oldular

Atatürk Havalimanı'nda kalp krizi geçiren yolcu için seferber oldular
Mehmetçik teröristleri temizleyip, Türk bayrağını astı

Mehmetçik teröristleri temizleyip, Türk bayrağını astı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar Şanlıurfa'da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar Şanlıurfa'da
Yağmur duasına çıkılan Siverek'te tarım arazileri sular altında kaldı

Yağmur duasına çıkılan Siverek'te tarım arazileri sular altında kaldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan ABD'ye sert tepki

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan ABD'ye sert tepki
Son dakika! Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü

Son dakika! Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü
Son Dakika...Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın oğlu hakkında yakalama kararı

Son Dakika...Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın oğlu hakkında yakalama kararı
Malatya'da sosyal medyada terör propagandasına 3 tutuklama

Malatya'da sosyal medyada terör propagandasına 3 tutuklama
Zeytin Dalı harekatını protesto etmek isteyen örgüt üyeleri Kadıköy'de gençlere saldırdı

Zeytin Dalı harekatını protesto etmek isteyen örgüt üyeleri Kadıköy'de gençlere saldırdı
Hatay Valiliği'nden teşekkür ve duyuru: Askerlerimizin bir ihtiyacı yoktur

Hatay Valiliği'nden teşekkür ve duyuru: Askerlerimizin bir ihtiyacı yoktur
Bartholomeos'tan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Bartholomeos'tan Zeytin Dalı Harekatı'na destek