Kiliseden Türk bayraklı destek

İskenderun'da Şehit Pamir caddesi üzerinde bulunan Ortodokslara ait tarihi Rum Ortodoks Kilisesi’nin ön cephesine dev Türk bayrağı asıldı. İskenderun Ortodoks Kilisesi cemaati Ramazan ve Kurban Bayramlarında birlik ve beraberlik mesajları vererek Müslümanların bayramını astığı pankartlarla kutlarken, bu kez Zeytin Dalı harekatına desteğini kiliseye asılan Türk bayrağı ile gösterdi.
ZEYTİN DALI HAREKATI'NA DESTEK MEKTUBU
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı geçmesi temennisiyle mektup gönderdi.
Bartholomeos'tan Zeytin Dalı Harekatı'na destek
DHA
Haber Merkezi