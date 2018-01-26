Kiliseden Türk bayraklı destek



ZEYTİN DALI HAREKATI'NA DESTEK MEKTUBU

Bartholomeos'tan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Haber Merkezi

İskenderun'da Şehit Pamir caddesi üzerinde bulunan Ortodokslara ait tarihi Rum Ortodoks Kilisesi’nin ön cephesine dev Türk bayrağı asıldı. İskenderun Ortodoks Kilisesi cemaati Ramazan ve Kurban Bayramlarında birlik ve beraberlik mesajları vererek Müslümanların bayramını astığı pankartlarla kutlarken, bu kez Zeytin Dalı harekatına desteğini kiliseye asılan Türk bayrağı ile gösterdi.Fener Rum Patriği Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı geçmesi temennisiyle mektup gönderdi.DHA