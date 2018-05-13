Kilis´te evi su bastı, 5 kişi mahsur kaldı
Kilis'te, kuvvetli yağış nedeniyle su basan evde bulunan 5 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, İslahiye kara yolu 1 saat süreyle ulaşıma kapatıldı
Kentte öğleden sonra etkili olan kuvvetli yağış bazı bölgelerde su baskınlarına yol açtı. Gülbaba köyünde bir evi su basması sonucu mahsur kalan Emine Şahan, Feyza Şahan, Mikail Şahan, Sebiha Yıldırım ve Rüstem Yıldırım, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
KİLİS-İSLAHİYE KARA YOLU KAPATILDI
Tedbir amaçlı Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 5 kişi tedavi altına alınırken, dağlardan gelen sel suyu nedeniyle Kilis-İslahiye kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Uzun araç kuyrukları oluşan karayolu, iş makinelerinin 1 saatlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.