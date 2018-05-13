Kilis´te evi su bastı, 5 kişi mahsur kaldı

Kentte öğleden sonra etkili olan kuvvetli yağış bazı bölgelerde su baskınlarına yol açtı. Gülbaba köyünde bir evi su basması sonucu mahsur kalan Emine Şahan, Feyza Şahan, Mikail Şahan, Sebiha Yıldırım ve Rüstem Yıldırım, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

KİLİS-İSLAHİYE KARA YOLU KAPATILDI

Tedbir amaçlı Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 5 kişi tedavi altına alınırken, dağlardan gelen sel suyu nedeniyle Kilis-İslahiye kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Uzun araç kuyrukları oluşan karayolu, iş makinelerinin 1 saatlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.



