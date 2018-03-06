Kilosu 14 bin lira olan trüf mantarı nasıl toplanır? (Trüf mantarı toplama izni nasıl alınır)

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü Hüseyin Hilesiz, orman ürünlerinden ne şekilde faydalanılacağının mevzuatla disiplin altına alındığını belirterek, "Bunu (trüf mantarı
) toplamak isteyen vatandaşlarımızın, öncelikle yerel orman işletme müdürlüğüne müracaat ederek izin almaları gerekir" dedi.
OLGUNLAŞTIĞINDA ÇEVREYE EŞSİZ BİR KOKU YAYIYOR
Hilesiz, Sarıyer’deki İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nde yaptığı açıklamada, trüf mantarının diğer mantarlardan farklı olarak bütün gelişim safhalarını yer altında tamamladığını, olgunlaştığında topraktan çevreye eşsiz bir koku
yaymaya başladığını ve hayvanların bu kokuyu alarak trüf mantarlarını bulduğunu söyledi.
10 BİN CİVARINDA TRÜF MANTARI TÜRÜ VAR
Mantar-bitki-hayvan arasında bir döngü ve dengenin söz konusu olduğunu belirten Hilesiz, "Bizlerin bu döngünün korunması ve devamlılığının sağlanması için gelecek nesiller adına sorumluluğumuzun bilincinde olmamız gerekir. Biz de bu bilinç ışığında çalışmalarımızı yürütmeye devam etmekteyiz. Dünyada 10 bin civarında trüf mantarı türü
olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemizde kaç trüf türü bulunduğu ise henüz tam olarak bilinmiyor ancak çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor.
TRÜF MANTARI NERELERDE YETİŞİR?
Ancak trüf mantarlarının asit olmayan nötr yani Ph değeri 7-8 olan topraklarda ve meşe, fındık, çam, sedir, gürgen, huş
ve kayın
gibi ağaçlarla mikoriza oluşturduğunu bilmekteyiz. Trüf mantarını bu ağaçların bulunduğu yerlerde aramalıyız
" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL BÖLGESİ VE TRAKYA'DA BOLCA VAR
Hilesiz, İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne bağlı alanlarda ve özellikle Trakya’da trüf mantarı
nın bolca bulunduğu ormanlar olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Orman Genel Müdürlüğümüzce trüf üretim ormanları oluşturularak orman köylüsüne yeni bir gelir kapısı
açılması, oluşacak bilgi ve deneyimlerimizin trüf bahçesi
kurmak isteyen yatırımcılara aktarmak maksadıyla Trüf Ormanı Eylem Planı (2014-2018) hazırlanmıştır. Bu kapsamda Bölge Müdürlüğümüz sınırlarında İstanbul ve Kırklareli illerinde birer adet trüf bahçesi kuruldu. Gen kaynaklarının korunması maksadıyla doğal trüf bahçelerinin tespiti yapılmıştır.
Trüf tadı, kokusu
TADI, KOKUSU, AROMASI BENZERSİZ
ve benzersiz aromasından dolayı çok eski zamanlardan beri insanlar tarafından bilinen ve sofrada yeri ayrıcalıklı olan bir mantardır. Dünyada doğal ormanlardan toplanan trüf miktarı her geçen gün azalmasına karşılık talebin her geçen gün artmasından dolayı fiyatları oldukça yükselmektedir. Bu nedenle trüf fiyatları türüne göre kilosu 250 ile 3 bin euro
arasında değişmektedir.
EKONOMİK DEĞER BAKIMINDAN EN ÖNEMLİ 5 TRÜF TÜRÜ
Dünyada ekonomik değer bakımından önemli 5 tür trüf
vardır. Bunlar Tuber magnatum
, Tuber melanasporum
, Tuber aestivum
(sinonim Tuber uncinatum
), Tuber brumale
ve Tuber borchii
".
TRÜF MANTARI TOPLAMA İZNİ NEREDEN ALINIR?
Trüf mantarlarının orman alanlarından aşırı, denetimsiz ve bilinçsiz şekilde toplanması nedeniyle bundan sürdürülebilir şekilde faydalanmanın zorlaşacağını aktaran Hilesiz, "Bizim mevzuatımızda orman ürünlerinden ne şekilde faydalanma sağlanacağı disiplin altına alınmıştır. Bunu (trüf mantarı) toplamak isteyen vatandaşlarımızın öncelikle yerel orman işletme müdürlüğüne müracaat
ederek izin almaları gerekir. Buradan aldıkları izin belgesiyle trüf mantarını topladıklarında miktarı tespit edilmeli
, bedeli yatırılarak mutlaka taşıma belgesi almalıdırlar
. Bu belge olmadan trüf mantarı bulunduranlar, yasalara aykırı davranış içinde olurlar. Bu nedenle bu kimseler ceza
landırılır" değerlendirmesinde bulundu.
29 KİLO KAÇAK TRÜF İÇİN REKOR CEZA
Hilesiz, trüf mantarının ihracatının da her üründe olduğu gibi bazı kurumlardan alınacak yeterlilik ve uygunluk belgelerine ile izinlere tabi olduğunu vurgulayarak, "İşte bu yasal mevzuatın gereklerine uymadan kaçak olarak 28.960 gram trüf mantarını yurt dışına çıkarmak isteyen bir İtalyan vatandaşı Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda yakalanmıştır. Kendisine oldukça yüksek, 100 bin euro gibi bir ceza kesilmiştir." diye konuştu. İzinsiz trüf mantarı toplayanlara ceza kesme yetkisine sahip olmadıklarını ifade eden Hilesiz, ancak tutanak tutarak ilgili savcılığa ilettiklerini de sözlerine ekledi.
Trüf mantarı kaçakçılığına 466 bin liralık rekor ceza
Protein değeri etten daha yüksek
PROTEİN DEĞERİ ETTEN YÜKSEK
olan ve az bulunan trüf mantarının kilosu 250 ila 3 bin euro (14 bin lira) arasında değişiyor. Ormanlarımızda da bulunan trüf mantarının izinsiz toplanması ise yasak
.
'SİYAH ELMAS' YA DA 'KRALLARIN YİYECEĞİ' OLARAK BİLİNİYOR
'Siyah elmas
' ve 'kralların yiyeceği
' olarak bilinen trüf mantarı, yumruk şeklinde büyüyor ve toprağın 5 ila 20 santimetre altında, ağaç köklerinde yetişiyor
.
DOĞADA TRÜF MANTARI NASIL BULUNUR?
Trüf mantarının toprak altına olması ve az miktarda bulunması sebebiyle, bu mantarın arama işini, trüf uzmanı ve özel eğitimli Lagotta Romagnolo cinsi köpekler yapıyor.
Yusuf Cevahir