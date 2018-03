Kilosu 14 bin lira olan trüf mantarı nasıl toplanır? (Trüf mantarı toplama izni nasıl alınır)

OLGUNLAŞTIĞINDA ÇEVREYE EŞSİZ BİR KOKU YAYIYOR

10 BİN CİVARINDA TRÜF MANTARI TÜRÜ VAR

TRÜF MANTARI NERELERDE YETİŞİR?



İSTANBUL BÖLGESİ VE TRAKYA'DA BOLCA VAR



TADI, KOKUSU, AROMASI BENZERSİZ



EKONOMİK DEĞER BAKIMINDAN EN ÖNEMLİ 5 TRÜF TÜRÜ

TRÜF MANTARI TOPLAMA İZNİ NEREDEN ALINIR?



29 KİLO KAÇAK TRÜF İÇİN REKOR CEZA

Trüf mantarı kaçakçılığına 466 bin liralık rekor ceza



PROTEİN DEĞERİ ETTEN YÜKSEK



'SİYAH ELMAS' YA DA 'KRALLARIN YİYECEĞİ' OLARAK BİLİNİYOR

DOĞADA TRÜF MANTARI NASIL BULUNUR?

Yusuf Cevahir

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü Hüseyin Hilesiz, orman ürünlerinden ne şekilde faydalanılacağının mevzuatla disiplin altına alındığını belirterek, "Bunu () toplamak isteyen vatandaşlarımızın, öncelikle yerel orman işletme müdürlüğüne müracaat ederek izin almaları gerekir" dedi.Hilesiz, Sarıyer’deki İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nde yaptığı açıklamada, trüf mantarının diğer mantarlardan farklı olarak bütün gelişim safhalarını yer altında tamamladığını, olgunlaştığında topraktan çevreyeyaymaya başladığını ve hayvanların bu kokuyu alarak trüf mantarlarını bulduğunu söyledi.Mantar-bitki-hayvan arasında bir döngü ve dengenin söz konusu olduğunu belirten Hilesiz, "Bizlerin bu döngünün korunması ve devamlılığının sağlanması için gelecek nesiller adına sorumluluğumuzun bilincinde olmamız gerekir. Biz de bu bilinç ışığında çalışmalarımızı yürütmeye devam etmekteyiz. Dünyada 10 bin civarındaolduğu tahmin edilmektedir. Ülkemizde kaç trüf türü bulunduğu ise henüz tam olarak bilinmiyor ancak çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor.Ancak trüf mantarlarının asit olmayan nötr yani Ph değeri 7-8 olan topraklarda vevegibi ağaçlarla mikoriza oluşturduğunu bilmekteyiz." ifadelerini kullandı.Hilesiz, İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne bağlı alanlarda ve özelliklenın bolca bulunduğu ormanlar olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:"Orman Genel Müdürlüğümüzce trüf üretim ormanları oluşturularak orman köylüsüne yeni biraçılması, oluşacak bilgi ve deneyimlerimizinkurmak isteyen yatırımcılara aktarmak maksadıyla Trüf Ormanı Eylem Planı (2014-2018) hazırlanmıştır. Bu kapsamda Bölge Müdürlüğümüz sınırlarında İstanbul ve Kırklareli illerinde birer adet trüf bahçesi kuruldu. Gen kaynaklarının korunması maksadıyla doğal trüf bahçelerinin tespiti yapılmıştır.ve benzersiz aromasından dolayı çok eski zamanlardan beri insanlar tarafından bilinen ve sofrada yeri ayrıcalıklı olan bir mantardır. Dünyada doğal ormanlardan toplanan trüf miktarı her geçen gün azalmasına karşılık talebin her geçen gün artmasından dolayı fiyatları oldukça yükselmektedir. Bu nedenle trüf fiyatları türüne görearasında değişmektedir.Dünyada ekonomik değer bakımındanvardır. Bunlar),ve".Trüf mantarlarının orman alanlarından aşırı, denetimsiz ve bilinçsiz şekilde toplanması nedeniyle bundan sürdürülebilir şekilde faydalanmanın zorlaşacağını aktaran Hilesiz, "Bizim mevzuatımızda orman ürünlerinden ne şekilde faydalanma sağlanacağı disiplin altına alınmıştır. Bunu (trüf mantarı) toplamak isteyen vatandaşlarımızın öncelikleederek izin almaları gerekir. Buradan aldıkları izin belgesiyle trüf mantarını topladıklarında. Bu belge olmadan trüf mantarı bulunduranlar, yasalara aykırı davranış içinde olurlar. Bu nedenle bu kimselerlandırılır" değerlendirmesinde bulundu.Hilesiz, trüf mantarının ihracatının da her üründe olduğu gibi bazı kurumlardan alınacak yeterlilik ve uygunluk belgelerine ile izinlere tabi olduğunu vurgulayarak, "İşte bu yasal mevzuatın gereklerine uymadan kaçak olarak 28.960 gram trüf mantarını yurt dışına çıkarmak isteyen bir İtalyan vatandaşı Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda yakalanmıştır. Kendisine oldukça yüksek, 100 bin euro gibi bir ceza kesilmiştir." diye konuştu. İzinsiz trüf mantarı toplayanlara ceza kesme yetkisine sahip olmadıklarını ifade eden Hilesiz, ancak tutanak tutarak ilgili savcılığa ilettiklerini de sözlerine ekledi.olan ve az bulunan trüf mantarının kilosu 250 ila 3 bin euro (14 bin lira) arasında değişiyor. Ormanlarımızda da bulunan trüf mantarının' ve '' olarak bilinen trüf mantarı, yumruk şeklinde büyüyor ve toprağın 5 ila 20 santimetre altında,Trüf mantarının toprak altına olması ve az miktarda bulunması sebebiyle, bu mantarın arama işini, trüf uzmanı ve özel eğitimli Lagotta Romagnolo cinsi köpekler yapıyor.