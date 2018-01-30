Kim Jong-nam suikastıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı



'KAMERA ŞAKASI KARŞILIĞINDA 90 DOLAR ALDIM'

Can Hakman

suikastını düzenlemek suçuyla yargılanan iki kadından biri olan Endonezyalı'ın avukatı'in bir tanıkla yaptığı görüşmede,ile Amerikalı bir kişinin'de görüşme yaptığı ortaya çıktı.Bu arada Seng, davadaki soruşturma memurlarından'in konu hakkında araştırma yapmak için Langkawi'ye ekip gönderdiğini belirtti.Kuzey Kore Devlet Başkanı'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 13 Şubat 2017'de'daki havalimanında uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti. Suikasttasinir gazı kullanıldığı iddia edilmişti.Olayın ardından havalimanı güvenlik kameralarındaki görüntülerden yola çıkılarak Endonezyalı Siti Aisyah ve Vietnamlı Doan Thi Huong gözaltına alınmış, Siti Aisyah savunmasında "kamera şakası" karşılığında kendisine 90 dolar ödeme yapıldığını ileri sürerek, Japon veya Koreli olduğunu düşündüğü kişilerin, kendisinden bebek yağına benzer maddeyle bir televizyon programı için şaka yapmasını istediğini söylemişti.Suikasti ilgili davanın mayıs ayına kadar karara bağlanması bekleniyor.