Kim Jong-nam suikastıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı

Kuala Lumpur'daki havalimanında, geçen yıl 13 Şubat'ta, uğradığı saldırıda hayatını kaybeden Kim Jong-nam'ın olaydan beş gün önce Langkawi adasında Amerikalı bir ajanla toplantı yaptığı iddiası ortaya atıldı

30 Ocak 2018, Salı 14:51
Kim Jong-nam suikastıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı
Kim Jong-nam suikastını düzenlemek suçuyla yargılanan iki kadından biri olan Endonezyalı Siti Aisyah'ın avukatı Gooi Soon Seng'in bir tanıkla yaptığı görüşmede, Kim Jong-nam ile Amerikalı bir kişinin Langkawi'de görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Bu arada Seng, davadaki soruşturma memurlarından Azirul Nizam Che Wan Aziz'in konu hakkında araştırma yapmak için Langkawi'ye ekip gönderdiğini belirtti.


(Siti Aisyah)


'KAMERA ŞAKASI KARŞILIĞINDA 90 DOLAR ALDIM'


Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 13 Şubat 2017'de Kuala Lumpur'daki havalimanında uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti. Suikastta VX sinir gazı kullanıldığı iddia edilmişti.

Olayın ardından havalimanı güvenlik kameralarındaki görüntülerden yola çıkılarak Endonezyalı Siti Aisyah ve Vietnamlı Doan Thi Huong gözaltına alınmış, Siti Aisyah savunmasında "kamera şakası" karşılığında kendisine 90 dolar ödeme yapıldığını ileri sürerek, Japon veya Koreli olduğunu düşündüğü kişilerin, kendisinden bebek yağına benzer maddeyle bir televizyon programı için şaka yapmasını istediğini söylemişti.

Suikasti ilgili davanın mayıs ayına kadar karara bağlanması bekleniyor.


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