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Kim Jong-un'dan 'En büyük füzenin imalatını Eylül'e kadar bitirin' talimatı

Güney Kore'ye kaçmış olan eski bir Kuzey Koreli yetkili, Kim Jong-un ülkenin 70. kuruluş yıldönümü için Kuzey Koreli bilim insanlarından ülkenin en büyük füzesini yapmalarını istediğini iddia etti

Kim Jong-un'dan 'En büyük füzenin imalatını Eylül'e kadar bitirin' talimatı
Japonya'nın Mainichi gazetesine konuşan eski Kuzey Koreli yetkili, Kim Jong-un'un füze yapım emrini Aralık ayı ortasında üst düzey ordu yetkilileri ve bilim insanları ile yaptığı toplantıda verdiğini belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, füzenin, ülkenin 70. kuruluş yıldönümü olan 9 Eylül'de fırlatılmaya hazır olmasını istedi.

Gazetede ismi açıklanmayan eski Kuzey Koreli yetkilinin, ülkenin füze programında görev almış bir kişi olduğu ve Kuzey ile bağlantısının hâlâ sürdüğü iddia edildi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, yeni füzenin Unha-4 ismini taşıyacağı ve Unha-3 uzun menzilli füzesinin daha büyük versiyonu olacağı belirtildi.

Pyongyang, Unha-3'ün yörüngeye uydu yerleştirmek için üretildiğini savunuyor.

Yaklaşık 30 metre boyunda olan Unha-3, eski Sovyetler Birliği'nin Scud balistik füzelerinin teknolojisinden örnek alınarak yapılmıştı.

Eski yetkili Unha-4'ün gövdesinin yapımının bittiğini, yetkililerin füzeyi fırlatmaya hazır hale getirmek için 6 aylık daha bir süreye ihtiyaç duyduğunu savundu.



2016'nın Şubat ayında Kuzey Kore'nin kuzeybatısındaki Sohae Üssü'nden yapılan Unha-3 füzesi fırlatma denemesinin başarıyla sonuçlandığı iddia edilmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yaptığı yeni yıl konuşmasında da "nükleer silah düğmesinin masasında olduğunu" söylemiş ve nükleer programını eleştiren ABD'yi tehdit etmişti. Kuzey Kore lideri, ABD'nin tamamının vuruş menzillerinde olduğunu söyledi ve "Bütün ABD, nükleer silahlarımızın menzili içinde ve bir nükleer düğme her zaman masamda duruyor. Bu bir tehdit değil, gerçek" dedi.

Kim, 'ülke olarak bu yıl nükleer silah başlıklarının ve balistik füzelerin kitlesel bir şekilde üretime yoğunlaşmaları gerektiğini de' belirtti.

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