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Kim Milyoner Olmak İster: Nil nehri nereye dökülür?

Dün akşam "Kim Milyoner Olmak İster" adlı bilgi yarışmasında "Nil nehri nereye dökülür?" sorusu soruldu. Bu soru sonrası yarışmayı sıkı bir şekilde takip edenler sorunun cevabını aramaya koyuldu. İşte cevap...
 

Kim Milyoner Olmak İster: Nil nehri nereye dökülür?
"Kim Milyoner Olmak İster" yarışması 2011 yılından itibaren ATV ekranlarında yayınlanıyor. Dün akşam ekrana gelen programda "Nil nehri nereye dökülür?" sorusu gündem oldu. Bu sorunun ardından yarışmanın fanları cevabı aramaya koyuldu ve internette araştırma yapmaya başladı.

Dünyanın en uzun nehirlerinden olan Nil nehri nereye dökülür?

A) Akdeniz

B) Kızıldeniz

C) Atlas Okyanusu

D) Hint Okyanusu

Cevap: Akdeniz

Nil Nehri Nil havsazındaki ülkeler. Nil havsazındaki ülkeler. Kaynak Afrika Ağız Akdeniz Havza ülkeleri Mısır Mısır, Sudan Sudan, Burundi Burundi, Ruanda, Kongo Cumhuriyeti Kongo, Tanzanya Tanzanya, Kenya Kenya, Uganda Uganda ve Etiyopya Etiyopya Uzunluk 6.650 km Kaynak rakımı 1.134 m Debi 2.830 m³/s Havza alanı 3.400.000 km² Nil nehri, Dünyanın en uzun nehridir (6.650 km). Havzası Afrika kıtasının onda birini kaplar. Güneyden kuzeye doğru akar ve üç ana kolu vardır: Beyaz Nil Nehri, Mavi Nil Nehri ve Atbarah Nehri. Nehrin en uzaktaki kaynağı Burundi'deki Doğu Afrika Göller Bölgesi'ndeki Kagera Nehri olarak doğar ve Tanzanya, Ruanda ve Uganda sınırlarını oluşturarak Victoria Gölü'ne katılır.


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