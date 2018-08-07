Geçtiğimiz gün Kim Milyoner Olmak İster'de adeta Türkiye'nin gündemine oturan "Çin Seddi Nerededir?" sorusu sorulmuştu. Milyoner'in dün akşam yayınlanan bölümünde ise yine izleyenleri şaşkına çeviren bir soru daha soruldu.

İşte sosyal medyada hızla yayınlan o soru...

Yarışmanın ilk sorusu: Yıpranan saç uçlarını kestiren biri, bu durumu anlatmak için hangi ifadeyi kullanır? Sümeyye Hanım, "Kırıklarımı aldırdım" cevabını vererek 500 TL'lik ilk soruyu bildi.

Yarışmanın 2. sorusu: İzlediğiniz bir çizgi filmdeki karakterin, başının etrafında yıldızlar ve kuşlar dönüyorsa muhtemelen ne olmuştur? Sümeyye Hanım, "Başını bir yere çarpmıştır" cevabını vererek 1000 TL'lik soruyu bildi.

Yarışmanın 3. sorusu: "Oğlum bak git", "Herkesin hayatına kimse karışamaz" ve "Al, kırdın kırdın" gibi sözler geçiyorsa, izlediğiniz videonun başlığı hangisi olabilir? Sümeyye Hanım, "İnternet fenomenleri" cevabını vererek 2000 TL'lik soruyu bildi.

Yarışmanın 4. sorusu: "Aşk bu kızılötesi, yaralı müzesi, hareket edemem" sözleri olan şarkı kime aittir? Sümeyye Hanım, "Serdar Ortaç" cevabını vererek 3000 TL'lik soruyu bildi.

Yarışmanın 5. sorusu: "Hangisi dinlediğiniz müziğin ait olduğu filmdeki karakterlerden biridir? Sümeyye Hanım %50 joker hakkını kullanarak "Vito Corleone" cevabını vererek 5000 TL'lik soruyu bildi.

Yarışmanın 6. sorusu: Hangisi kafadan bacaklılardan biri değildir? Sümeyye Hanım seyirci joker hakkını kullanarak "istiridye" cevabını verdi ve 7,500 TL'lik soruyu bildi.

Yarışmanın 7. sorusu: "Babayaro" ve "Babangida" hangi ülkenin, Avrupa takımlarında da başarılar kazanan milli futbolcularıdır? Sümeyye Hanım, telefon joker hakkını kullanarak, Nijerya cevabını vererek 15,000 TL'lik soruyu bildi.

SİVASLI SORUSU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Yarışmanın sosyal medyada en çok tartışılan, konuşulan sorusuna geldi sıra. Sümeyye Hanım bu soruda çift cevap hakkını kullandı ama doğru cevabı maalesef veremedi.

"Dineliyorum" diyen bir Sivaslı ayakta duruyorum demek istemiştir.