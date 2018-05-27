Kim Whan-ki'nin resmi 7,87 milyon dolara satıldı

Güney Koreli Kim Whan-ki'nin "3-II-72 #220" isimli resmi, açık artırmada 7,87 milyon dolara satıldı

27 Mayıs 2018, Pazar 17:09
A A

Yonhap'ın haberine göre, Seul Müzayede Evi'nin Hong Kong'da düzenlediği açık artırmada, ressam Kim Whan-ki'nin 1972 tarihli, kırmızı noktaları betimleyen soyut eseri, kimliği açıklanmayan bir koleksiyoncu tarafından 7,87 milyon dolara satın alındı.

Seul Müzayede Evi, bunun, bir Kore sanat eserine verilen rekor fiyat olduğunu açıkladı.

Kim Whan-ki'nin mavi noktaların betimlendiği "Tranquility 5-Ⅳ-73 #310" isimli eseri de geçen yıl açık artırmada 5,74 milyon dolara satılmıştı.

AA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER