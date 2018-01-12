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Kim: Yenemeyeceğimiz zorluk yok!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un başkent Pyongyang'daki Devlet Bilim Akademisi'ni ziyaret etti. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri öven Kuzey Kore lideri 'Düşmanlarımız 10 ya da 100 yıl daha yaptırım uygulusalar da bizim için yenilmez hiçbir zorluk yok" dedi

Kim: Yenemeyeceğimiz zorluk yok!
Kuzey Kore lideri Kim, Yeni Yıl konuşmasının ardından ilk kez halka açık alanda görüntülendi.

Başkent Pyongyang'da Devlet Bilim Akademisi'ni ziyaret eden Kim ülkesinin 'kendisine yeten ekonomisi ile teknoloji ile bilim alanındaki ilerleyişinin' Kuzey Kore'yi uzun yıllar yaptırımlardan koruyacağını savundu.

Resmi haber ajansı KCNA'nın aktardığına göre Akademi'deki tarih ve bilim konulu sergi odalarını turlayan Kim buraları 'hazine odaları' ve 'kendi kendine yeterliliğin ve kendi kendini geliştirmenin doğum yeri' olarak niteledi.
 

'KORE DEVRİMİ'NİN ZAFERLERİNİN ARKASINDAKİ SIRLARDAN BİRİ DE…'


Kim " Kore Devrimi'nin zaferlerinin arkasındaki sırlardan biri de zorluklara rağmen bilim ve teknolojinin gelişimine özel önem vermiş olamamızdır. Kendi kendine yeten ulusal ekonomimizin tesisi sayesinde bilim ve teknik alanındaki güçlerimiz kendi çabalarımız ve onların açık zihinleri ile eğitildi ve düşmanlarımızın 10 ya da 100 yıllık yaptırımlarına rağmen bizim için yenilmez hiçbir zorluk yok" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 22 Aralık'ta nükleer silah ve balistik füze programı nedeniyle Pyongyang'ın benzin de dahil olamk üzere petrol ürünleri ihracatını yılda 500.000 varil ile sınırlamıştı.

 
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