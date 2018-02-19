Kimdir Aslı Bekiroğlu, nereli, kaç yaşında, mesleği nedir, instagram hesabı?

Büşra Kamış

Jet Sosyete dün akşam ilk bölümü yayınlandı. Dizinin kadrosunda dikkat çeken bir isim vardı. Dizide Melike karakterini canlandıranve? gibi sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki kimdir Aslı Bekiroğlu? Jet Sosyete ekibine nasıl girdi? Bir sosyal medya uygulması olan'dan şöhreti yakalayan'yla ilgili tüm detaylı bilgiler aşağıdadır. Aslı Bekiroğlu'nun Özge Özpirinçci'ye çok benzetiliyor.Aslında'yu sosyal medya kullanıcılarıadlı video yükleme programından tanıyor. Vine'a yüklediği komik videolar sayesinde hatrı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşan ve sosyal medya fenomeni olan Bekiroğlu, kariyerine oyuncu olarak devam etme kararı aldı. Vine'dan sonra reklam çekimlerinde de Aslı Bekiroğlu'nu görmüş olduk.Aslı Bekiroğlu, 1995 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nde tamamlamıştır. Eğlence olarak çektiği Vine'larla tanınan güzel oyuncu bir süre sonra fenomen olmayı başarmıştır. 2010 yılında Beni Böyle Sev dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, daha sonra Adı Mutluluk ve Gülümse Yeter dizilerinde rol almıştır. Star Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Gülse Birsel, Çağlar Çorumlu, Sarp Apak, Hasibe Eren, Cengiz Bozkurt, Ayşenil Şamlıoğlu, Derya Karadaş, Çağlar Çorumlu, Enis Arıkan, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Şahin Irmak gibi bir çok ismin yer aldığı Gülse Birsel'in yazdığı Jet Sosyete dizisinde karakterini canlandırmaktadır. Aslı Bekiroğlu Yol Arkadaşım filminde rol alarak sinema dünyasına da adım atmıştır.Jet Sosyete'nin Melike'si Aslı Bekiroğlu, İstanbul doğumludur.2018 – Yol Arkadaşım (Sinema Filmi)2016 – Gülümse Yeter2015 – Adı Mutluluk2013 – Beni Böyle Sev