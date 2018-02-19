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Kimdir Aslı Bekiroğlu, nereli, kaç yaşında, mesleği nedir, instagram hesabı?

Jet Sosyete dün akşam ilk bölümüyle Star TV ekranlarında izleyicisine kavuştu. Dizi adeta izleyenleri kahkalara boğdu. Güçlü kadrosoyla ilk bölümüyle büyük beğeni toplayan Jet Sosyete dizisinde dikkat çeken bir isim vardı. Melike karakterini canlandıran Aslı Bekiroğlu'nun kim olduğu, nereli, kaç yaşında ve mesleği nedir? Bekiroğlu'nun ınstagram hesabı var mı? soruları sorulmaya başlandı. Vine'da tanıdığımız Aslı Bekiroğlu'nun biyografisini araştırdık.
 

19 Şubat 2018, Pazartesi 12:15
Kimdir Aslı Bekiroğlu, nereli, kaç yaşında, mesleği nedir, instagram hesabı?
Jet Sosyete dün akşam ilk bölümü yayınlandı. Dizinin kadrosunda dikkat çeken bir isim vardı. Dizide Melike karakterini canlandıran Aslı Bekiroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında ve mesleği nedir? gibi sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki kimdir Aslı Bekiroğlu? Jet Sosyete ekibine nasıl girdi? Bir sosyal medya uygulması olan Vine'dan şöhreti yakalayan Aslı Bekiroğlu'yla ilgili tüm detaylı bilgiler aşağıdadır.  Aslı Bekiroğlu'nun Özge Özpirinçci'ye çok benzetiliyor.

ASLI BEKİROĞLU'NUN INSTAGRAM HESABI İÇİN

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

Aslında Aslı Bekiroğlu'yu sosyal medya kullanıcıları Vine adlı video yükleme programından tanıyor. Vine'a yüklediği komik videolar sayesinde hatrı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşan ve sosyal medya fenomeni olan Bekiroğlu, kariyerine oyuncu olarak devam etme kararı aldı. Vine'dan sonra reklam çekimlerinde de Aslı Bekiroğlu'nu görmüş olduk.  

Aslı Bekiroğlu, 1995 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nde tamamlamıştır. Eğlence olarak çektiği Vine'larla tanınan güzel oyuncu bir süre sonra fenomen olmayı başarmıştır. 2010 yılında Beni Böyle Sev dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, daha sonra Adı Mutluluk ve Gülümse Yeter dizilerinde rol almıştır. Star Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Gülse Birsel, Çağlar Çorumlu, Sarp Apak, Hasibe Eren, Cengiz Bozkurt, Ayşenil Şamlıoğlu, Derya Karadaş, Çağlar Çorumlu, Enis Arıkan, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Şahin Irmak gibi bir çok ismin yer aldığı Gülse Birsel'in yazdığı Jet Sosyete dizisinde karakterini canlandırmaktadır. Aslı Bekiroğlu Yol Arkadaşım filminde rol alarak sinema dünyasına da adım atmıştır.


ASLI BEKİROĞLU NERELİ?

Jet Sosyete'nin Melike'si Aslı Bekiroğlu, İstanbul doğumludur. 

ASLI BEKİROĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİLER

2018 – Yol Arkadaşım (Sinema Filmi)
2016 – Gülümse Yeter
2015 – Adı Mutluluk
2013 – Beni Böyle Sev


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