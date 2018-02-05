Kimdir bu O Ses Türkiye birincisi Lütfiye Özipek?

Büşra Kamış

? Dün O Ses Türkiye'de nefesleri kesen bir mücadele yaşandı. Gökhan Özoğuz'un takımından olan yaroşmacıO Ses Türkiye'ninolarakta tarihe geçti. Lütfiye Özipek ile ilgili merak ettiğiniz ayrıntılı bilgiler buradadır...O Ses Türkiye yarışmasının yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, birinciyi açıkladığı anda Lütfiye Özipek gözyaşlarını tutamadı. Özipek daha sonra sosyal medya hesabından kendisine destek veren takipçilerine de teşekkür etmeyi ihmal etmedi. İşte o paylaşımı...Tüm desteğiniz ve güzel mesajlarınız için teşekkür ederim. ❤❤ Tek tek yanıt vermekte sıkıntı yaşıyorum. Sizleri seviyorum. Teşekkürler1990 doğumlu olan genç müzisyen final şarkısını Mehmet Güreli'nin Kimse Bilmez adlı şarkısıyla gerçekleştirdi. Muhteşem bir performans sergileyen Özipek O Ses Türkiye'nin 7. sezon birinciliğini kapmış oldu.Lütfiye Özipek, 1990 yılında Kıbrıs'ta dünyaya geldi. Müzikal kariyerine çok küçük yaşta piyano çalarak başlayan Özipek, o günden beri serüvenine devam ediyor.Özipek, lise eğitimini Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamlamasının ardından, önce University Of Nicosia'da caz eğitimi, ardından İngiltere'de Pop Müzik ve Söz Yazarlığı Eğitimi alarak 2013'te mezun oldu.Kıbrıs'ta verdiği konserlerinde pop, caz ve alternatif müziğe yer veren Özipek, Türkiye'de kendi söz ve bestelerinden oluşan albüm için çalışmalarını sürdürüyor.Athena Grubunun solisti Gökhan Özoğuz ikinci kez şampiyonluğu yaşadı. O Ses Türkiye'nin 2017 sezonunda yarışmanın başından beri jüri koltuğundan oturan Hadise'nin takımı 6 yıl sonra ilk kez birinci oldu. Şampiyon olan Dodan, böylece araba ve single albüm ödülünün de sahibi oldu.EMRE SERTKAYA O SES TÜRKİYE 2016 BİRİNCİSİ: O Ses Türkiye 2016 şampiyonu Emre Sertkaya Gökhan'ın yarışmacısıydı.ELNUR HÜSEYNOV 2015 O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ: O Ses Türkiye 2015 şampiyonu Elnur Hüseynov Ebru Gündeş'in yarışmacısıydı.HASAN DOĞRU 2014 O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ: O Ses Türkiye 2014 şampiyonu olan Hasan Doğru değişimi ile herkesi en çok şaşırtan isim oldu. Hasan diyete girdi ve yıllardır veremediği kiloları eritip yepyeni bir insan oldu.MUSTAFA BOZKURT O SES TÜRKİYE 2013 BİRİNCİSİ: O Ses Türkiye 2013 şampiyonu Mustafa Bozkurt Mustafa Sandal'ın yarışmacısıydı.OĞUZ BERKAY FİDAN 2012 O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ: O Ses Türkiye 2012 şampiyonu Oğuz Berkay Fidan olmuştu. O Ses Türkiye'nin birinci şampiyonu olan Oğuz Berkay Fidan Murat Boz'a ilk ve tek şampiyonluğunu kazandırdı.