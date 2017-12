Kimileri eğlence, kimileri ekmeğinin peşinde

'BU KUTLAMALAR BİZE GÖRE DEĞİL'

'BENİM İÇİN SIRADAN BİR GÜN'

'SARHOŞLARI BEKLİYORUZ'

Mine Bozkurt

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Isparta’da da 2017 yılının son saatlerinde kimileri rezervasyon yaptırdıkları eğlence merkezlerine akın ederken, kimileri de yeni yıla rağmen ekmek parası kazanmak için mücadele veriyor.Isparta'nın Kutlubey Mahallesi’ndeki ‘Kafeler Caddesi’ olarak bilinen Buğdağ Caddesi’nde kalabalık insan toplulukları, eğlence merkezlerini hıncahınç doldururken, bazıları da sıradan bir günde olduğu gibi ekmek parası kazanma mücadelesi veriyor.Yeni yıl kutlamalarında kullanılan ışıklı şapka satışı yapan Memiş Erdem, “Herkes gibi biz de esnafız. İyi-kötü kazanmaya çalışıyoruz. Normalde inşaatçıyım ama arkadaşa yardım amaçlı geldim, burada satış yapıyorum. Halimizden memnunuz. Herkesin kendi çalışmalarına göre neticeleri var, bizim için yılbaşı da böyle geçiyor yani. Ekmek paramızın peşindeyiz. Bizim kutlamamız dini kutlamalar olabilir ama bizim böyle bir kutlamamız yok. Bu kutlamalar bize göre değil, Hristiyanların yaptığı kutlamalar. Onların dini günlerinden biri. Biz Elhamdülillah Müslümanız, kutlamamız bile yanlış yani dinen bakarsanız. Biz her günkü gibi rutin işlerimize bakıyoruz. Bizim dinimize göre kutlamalar caiz değil” dedi.Yılbaşında arkadaşları gibi eğlenmek yerine balon satışı yapan bir başka kişi olan üniversite öğrencisi İbrahim Baran Aktaş ise, “Üniversite öğrencisiyim. Görmüş olduğunuz gibi yılbaşı benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Yılbaşı benim için sıradan bir gün. Zaten bir şey ifade etmediği için çalışıyorum. Çalışırken beni genellikle arkadaşlarım görüyor. Ben onlara laf sokuyorum ‘Siz baba parası yiyorsunuz’ diye. Biz senelerdir yemiyoruz o baba parasını, geçmedi boğazımızdan bir türlü. Evimin kirasını çıkarmak için çalışıyorum. Şu an kazandığımın hepsi evimin kirası. ‘Gel eğlenelim’ diyenler illaki oluyor ama çalışıyorum, bunun farkındalar, yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.Yılbaşı satışlarında farklı fiyat uygulaması olup olmadığı yönündeki soruya da yanıt veren Aktaş, “İllaki yapmamız gerekiyor bir farklılık. Fiyatlar bugün biraz daha farklı. Abi, sarhoş yakalarsam acımam, bırakmam, satarım yani. Şu an fiyatlar iyi, 10 liradan satıyorum. Gecenin ilerleyen saatlerinde sarhoşları bekliyoruz abi. Gece 24.00 - 01.00’den sonra bizim için asıl bayram abi, satışlar o zaman artıyor” diye konuştu.