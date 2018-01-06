Kimler dar kanal hastalığı riski altında?

Dar kanal nedir?

BEL FITIĞI İLE KARIŞTIRILMASINA DİKKAT!

Doç.Dr. Suat Canbay

KİMLER DAR KANAL HASTALIĞI RİSKİNE SAHİP?

AMELİYATI GECİKTİRMEK TEHLİKELİ

Senim Tanay

Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahisi Uzmanı, dar kanal hastalığının hafife alınmaması gerektiğini belirterek açıklamalarda bulundu:"Omurgayı oluşturan omur kemiklerinin içinde bulunan omurilik kanalının ön-arka, sağ-sol taraflarından daralarak içerisinden geçen omuriliği sıkıştırması durumudur. En sık bel ve boyun bölgelerinde görülür. Ayrıca belinde dar kanal tespit edilen bir kişinin boynunda da dar kanal olma ihtimali vardır. Bu birliktelik dar kanal tanısı konulan hastaların yaklaşık yüzde 30'unda görülmektedir.Bu hastalığa sahip bireylerde daralmaların ilerleyici bir özelliğe sahip olduğu bilinir, bu nedenle erken teşhisi ve tedavisiönemlidir.Oluşturduğu uyuşma, güç kaybı, bacak ağrısı gibi belirtiler nedeniyle teşhis sırasında sürekli olarak bel fıtığı ile karıştırılan dar kanal hastalığına mutlaka dikkat edilmeli ve dar kanal hastalığı olabileceği de unutulmamalıdır. Bu hastalıkta hastanın uzun süre yürüyememesi, yürürken sık sık dinlenmesi, ağrı ve bacaklarda uyuşma başlıca belirtilerdir. Bel fıtığı ile karıştırılması doğru tedavinin uygulanmayarak hastalığın ilerlemesine ve hastayı geri dönüşü zor ya da imkansız bir duruma sokacaktır.Orta yaş ve üzerinde görülür. Daha çok ileri yaş hastalığıdır. Ancak konjenital olarak dar kanal varsa daha genç yaşlardada ortaya çıkabilirİlerleyen dar kanal hastalığı bireyin felç kalmasına, idrar ve gaita kontrolünün bozulmasına neden olabileceğinden uzman doktorlar tarafından ameliyatın gerekli görülmesi halinde bu durum geciktirilmemelidir. Ameliyatın felçsiz zamanda yapılması, felçli dönemde yapılmasından çok daha başarılı olacaktır. Erken dönemde ameliyatın yapılması hastanın neredeyse eski sağlığına tamamen kavuşmasını sağlarken ileri kuvvet kaybı olanlarda yapılan ameliyat yalnızca hastalığın ilerlemesini durdurabilir ya da az bir iyileşme görülür."