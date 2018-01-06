Genel Sağlık Cinsel Sağlık Tıp Dünyası Çocuk Sağlığı

SON DAKİKA

Kimler dar kanal hastalığı riski altında?

Genellikle bel fıtığı ve belde oluşacak diğer problemlerle karıştırılan dar kanal hastalığında doğru teşhis ve tedavinin yapılması büyük önem taşıyor. Peki dar kanal hastalığı nedir, dar kanal hastalığı nasıl tedavi edilir? İşte cevabı

06 Ocak 2018, Cumartesi 11:11
Kimler dar kanal hastalığı riski altında?
Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahisi Uzmanı Doç.Dr. Suat Canbay, dar kanal hastalığının hafife alınmaması gerektiğini belirterek açıklamalarda bulundu:

Dar kanal nedir?

"Omurgayı oluşturan omur kemiklerinin içinde bulunan omurilik kanalının ön-arka, sağ-sol taraflarından daralarak içerisinden geçen omuriliği sıkıştırması durumudur. En sık bel ve boyun bölgelerinde görülür. Ayrıca belinde dar kanal tespit edilen bir kişinin boynunda da dar kanal olma ihtimali vardır. Bu birliktelik dar kanal tanısı konulan hastaların yaklaşık yüzde 30'unda görülmektedir.Bu hastalığa sahip bireylerde daralmaların ilerleyici bir özelliğe sahip olduğu bilinir, bu nedenle erken teşhisi ve tedavisiönemlidir.

BEL FITIĞI İLE KARIŞTIRILMASINA DİKKAT!

Oluşturduğu uyuşma, güç kaybı, bacak ağrısı gibi belirtiler nedeniyle teşhis sırasında sürekli olarak bel fıtığı ile karıştırılan dar kanal hastalığına mutlaka dikkat edilmeli ve dar kanal hastalığı olabileceği de unutulmamalıdır. Bu hastalıkta hastanın uzun süre yürüyememesi, yürürken sık sık dinlenmesi, ağrı ve bacaklarda uyuşma başlıca belirtilerdir. Bel fıtığı ile karıştırılması doğru tedavinin uygulanmayarak hastalığın ilerlemesine ve hastayı geri dönüşü zor ya da imkansız bir duruma sokacaktır.


Doç.Dr. Suat Canbay

KİMLER DAR KANAL HASTALIĞI RİSKİNE SAHİP?

Orta yaş ve üzerinde görülür. Daha çok ileri yaş hastalığıdır. Ancak konjenital olarak dar kanal varsa daha genç yaşlardada ortaya çıkabilir

AMELİYATI GECİKTİRMEK TEHLİKELİ

İlerleyen dar kanal hastalığı bireyin felç kalmasına, idrar ve gaita kontrolünün bozulmasına neden olabileceğinden uzman doktorlar tarafından ameliyatın gerekli görülmesi halinde bu durum geciktirilmemelidir. Ameliyatın felçsiz zamanda yapılması, felçli dönemde yapılmasından çok daha başarılı olacaktır. Erken dönemde ameliyatın yapılması hastanın neredeyse eski sağlığına tamamen kavuşmasını sağlarken ileri kuvvet kaybı olanlarda yapılan ameliyat yalnızca hastalığın ilerlemesini durdurabilir ya da az bir iyileşme görülür."

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Münir Özkul'un hastalığı demans ve KOAH nedir? Demans belirtileri ve tedavisi

Münir Özkul'un hastalığı demans ve KOAH nedir? Demans belirtileri ve tedavisi
Yılbaşı kilolarına 2 bardak sütle veda edin

Yılbaşı kilolarına 2 bardak sütle veda edin
Verem hastalığı sinsi ilerliyor

Verem hastalığı sinsi ilerliyor
Hastanede skandal görüntü! Yeni doğan bebeğin kafasından tutarak oynadılar

Hastanede skandal görüntü! Yeni doğan bebeğin kafasından tutarak oynadılar
'Pizza kilo yapmaz, öyle olsaydı İtalyanlarda kilo sorunu olurdu'

'Pizza kilo yapmaz, öyle olsaydı İtalyanlarda kilo sorunu olurdu'
Yılda 2 bin kadın yumurtalık kanserine yakalanıyor

Yılda 2 bin kadın yumurtalık kanserine yakalanıyor
Kalp hastalıklarının tedavisinde immünoterapi dönemi (İmmünoterapi nedir?)

Kalp hastalıklarının tedavisinde immünoterapi dönemi (İmmünoterapi nedir?)
Grip virüsü erken geldi! Ankara ve İzmir'e 'Dikkatli Olun' uyarısı

Grip virüsü erken geldi! Ankara ve İzmir'e 'Dikkatli Olun' uyarısı
Rot balans ustası 'fıtıkçı' manşet oldu, Bakanlık duruma el koydu

Rot balans ustası 'fıtıkçı' manşet oldu, Bakanlık duruma el koydu
Ağrı'da salgın hastalık iddiasına yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor

Ağrı'da salgın hastalık iddiasına yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor
Uzmanlardan önemli uyarı: Reflünüz varsa yumuşak diş fırçası kullanın

Uzmanlardan önemli uyarı: Reflünüz varsa yumuşak diş fırçası kullanın