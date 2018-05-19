O eve hiç kimse giremiyor! Acı çok büyük

Bursa Mudanya'daki Evciler Köyü'nde iftar vakti babası Hasan, eşi Havva ve çocukları Rümeysa (18) ve Süleyman Sakin'i (15) tabancayla vurarak öldüren Hamza Sakin'in, katliamı gerçekleştirdiği evde yas hakim. Cinayet işlendiği sırada hastanede olduğu için kurtulan ve olayın meydana geldiği eve giremeyen anne Sabure Sakin kapı önünde oturarak, "Pamuklarım gitti" diye ağıt yaktı. Evine giremeyen Sabure Sakin'i köy sakinleri kapının önünde yalnız bırakmadı. Sabure Sakin evinin önünde dakikalarca "Torunlarım gitti, kocam gitti, gelinim gitti. Hanem kapandı" diye ağladı.

'CİNAYET İŞLEYECEK İNSAN DEĞİLDİ'

Cinayeti işleyen Hamza Sakin'in çocukluk arkadaşı Sinan Akal olayla ilgili konuştu. Sinan Akal, cinayetin iftardan sonra işlendiğini öğrendiklerini, Hamza Sakin'i çocukluğundan bu yana tanıdığını ve böyle bir şey yapacak biri olmadığını ifade ederek, "Çocukluk arkadaşımdı. Böyle bir şey nasıl yaptı anlamadık. İftardan sonra olay olmuş. Ailesiyle ilişkileri iyiydi, maddi durumu iyiydi, cinayet işleyecek insan değildi.

Psikolojik tedavi görüyordu, son 3 yıldır içine kapanmıştı, kimseye bir şey anlatmıyordu. Yakın bir zamanda herhangi bir kavga gürültüsüne de şahit olmadık. Hepimiz çok üzgünüz, ölenlere Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

'KAFAMDAKİLERİ ATAMIYORUM'

Hamza Sakin'in uzun süredir psikolojik tedavi gördüğünü belirten adını vermek istemeyen arkadaşı, "Kendisi, çocuklarına aşırı düşkündü. Nasıl böyle bir iş yaptı anlamış değiliz. Ayrıca parasal sorunları da yoktu. Geçenlerde zeytinlik araziyi 165 bin liraya sattılar. Hamza sohbet ettiğimizde babasını ve ailesini suçluyor, 'Kafamdakileri atamıyorum' diyordu. Bir defasında 'Onları öldüreceğim' de dedi fakat biz ciddiye almadık. korkulan oldu ve cinayetlerin ardından ev mühürlendi. Daha doğrusu bir yuva mühürlendi. Yazık günah" diye konuştu.



