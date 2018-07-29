Kimsenin aklına gelmez... Evdeki gizli tehlike!

Sıcak havalarda oda ısısını düşürerek konforlu bir ortam oluşturmak için kullanılan klimalar aynı zamanda hava yolu ile bulaşan mikroorganizmaların kaynağı olarak sağlık açısından ciddi sorunlara neden olabiliyor. Klima yoluyla bulaşan en önemli hastalık 'klima hastalığı' olarak da bilinen 'lejyoner hastalığı'.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sulhattin Arslan, özellikle klimalarda bulunan lejyoner mikrobunun otellerde bulunan duş başlıklarında da bulunabildiğini belirterek uyarılarda bulundu. Arslan, "Yaz döneminde özellikle tatil döneminde sık görülen hastalıklardan bir tanesi lejyoner dediğimiz sinsi bir hastalıktır. Lejyonerler baş arısından komaya kadar ileriki dönemlerde organ yetmezliğine kadar gidebilen bir hastalığa etken olan bir bakteridir.

Daha çok bulaşmış olduğu su kaynaklarından duş başlıklarına ve klimalı ortamlara yerleşiyor ve oradan da insanlara bulaşabiliyor. Bu hastalık bizim bildiğimiz gibi zatürre şeklinde göstermiyor. Kuru bir öksürük, bazen akciğer dışı semptomlar oluyor. Kas ağrıları olabiliyor. Baş ağrısı dışında ishal olabiliyor. Hastayı komaya kadar sokabiliyor, ateş çok önemli bir özellik, diğer zatürrelerde ateş olunca nabız yükselir. Bu hastalıkta ateş olmasına rağmen nabız düşer, bu çok önemli bir bulgudur.



