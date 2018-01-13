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Kimyasal atıklar yine Safran Çayı'na aktı

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı Atatürk Kent Parkı’nın içinden geçen ve kimyasal atıkların karışmasıyla gündeme gelen Safran Çayı'nda aynı manzara ortaya çıktı. Yağışlı havayı fırsat bilen işletmeler, kimyasal atıkları yine çaya bıraktı

Kimyasal atıklar yine Safran Çayı'na aktı
Manisa'daki Atatürk Kent Parkı’nın içinden geçen Safran Çayı, üçüncü kez kimyasal atık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Canlı yaşamını da tehdit eden sanayi atıkları nedeniyle derenin üstü köpükle kaplandı.

'DOĞA KATİLLERİ FIRSAT KOLLUYOR'

Manisa Küçük Sanayi Sitesi ya da daha üst bölgelerden geldiği tahmin edilen kimyasal atıkların özellikle hafta sonları ya da yağışlı havalarda dereye karıştığını belirten Atatürk Kent Parkı yetkilileri, doğa katillerinin fırsat kolladığını söyledi.

NUMUNE ALINMIŞTI

Safran Çayı’na karıştırılan kimyasal atıkların geldiği bölge ile ilgil  geçen günlerde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri incelemek üzere sudan numune almıştı.

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)

 
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