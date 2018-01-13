Kimyasal atıklar yine Safran Çayı'na aktı

'DOĞA KATİLLERİ FIRSAT KOLLUYOR'

NUMUNE ALINMIŞTI

Senim Tanay

'daki’nın içinden geçen, üçüncü kez kimyasal atık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Canlı yaşamını da tehdit eden sanayi atıkları nedeniyle derenin üstü köpükle kaplandı.Manisa Küçük Sanayi Sitesi ya da daha üst bölgelerden geldiği tahmin edilen kimyasal atıkların özellikle hafta sonları ya da yağışlı havalarda dereye karıştığını belirten Atatürk Kent Parkı yetkilileri, doğa katillerinin fırsat kolladığını söyledi.Safran Çayı’na karıştırılan kimyasal atıkların geldiği bölge ile ilgil geçen günlerde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri incelemek üzere sudan numune almıştı.