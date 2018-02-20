Kimyasal hadım nedir? Kimyasal hadım nasıl yapılır?

Büşra Kamış

Tecavüz ve cinsel saldırılarının son zamanlarda sıkça yaşanmasının ardından gündemeyöntemi bomba gibi düştü.nın cezalandırılması içinvesorusu da vatandaşlarda merak konusu oldu. Tecavüze ve cinsel saldırıya karşı caydırıcı yöntemlerden biri olan kimyasal hadım uygulması hakkında bilinmeyenler haberimizde yer alıyor.'ün, "Kimyasal Hadım gündeme gelebilir" açıklamasından sonra kimyasal hadım ile ilgili detayları haberimizde yer verdik.Kimyasal hadım olarak bilinen yöntem, herhangi bir cerrahi müdahale olmadan birinin cinsel faaliyetlerini sonlandırmaya yarıyor. Kimyasal hadıma maruz kalan kişinin cinsel isteği sıfıra yakınsıyor, libidosu dibi görüyor. Yani bir daha aynı suçu tekrarlamasının teknik olarak önüne geçiliyor.Birçoklarına göre tecavüzcüyü idam etmek ya da hapiste ıslah olmasını sağlamaktan çok daha faydalı ve sonuç odaklı bir yöntem bu. Çeşitli ilaçlar kullanılarak yapılan tedaviyi, kısırlaştırmayla karıştırmamak gerekiyor. Zira kısırlaştırmanın aksine, sürdürülmezse, tedavinin öznesi eski haline dönebiliyor. Yan etkileri var: Tedavi tamamen sonlandırılsa bile ilerleyen zamanlarda kardiyovasküler problemler, kemik problemleri (osteoporoz) baş gösterebiliyor. Bu uygulama, geçmişten günümüze tecavüzcülere, cinsel saldırganlara ya da pedofillere yönelik cezalandırma işlemlerinde kullanıldı ve kullanılmaya devam ediliyor. Tedavi ilk olarak 1944 yılında geliştirildi ve uygulandı. 1981'de farklı maddeler kullanılarak bir seri düzenlemeye maruz bırakıldı ve daha az yan etkiyle kullanıma uygun hale getirildi. Bu defa, cinsel suçlu olarak geçmişi bulunan 42 deneğin 40'ının cinsel isteğini tamamiyle ortadan kaldırmış ve onları tekrardan topluma adapte edebilecek ortamı yaratmıştı. İleriye yönelik gözle görülür bir yan etkisi de yoktu. Ünlü matematikçi Alan Turing de, bu tedaviye maruz bırakılan tarihi kişiliklerden biri.Kimyasal hadımda, haplar ve iğneler sayesinde cinsel saldırı suçunda bulunan suçlunun testosteron hormonu azaltılıyor ve cinsel isteği ortadan kaldırılıyor.Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "(Çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarına ilişkin) Cezalarda bir artırım yapılma ihtimali var, bu artırım yapılırken kademelere dikkat edilecek. 12 yaşın altındakilere ceza müeyyidesi daha fazla olacak. Zaten dünyanın her yerinde böyle, bizim mevzuatımızda da böyle. Yoksa 'Onun altındakileri artırılacak, üstündekileri artırılmayacak' diye bir şey söylemedim."Yönetmeliğe göre, cinsel suçlardan hüküm alanlar hakkında cezanın infazı sırasında ya da koşullu salıverildikleri takdirde denetim süresi içerisinde cinsel isteği azaltıcı tıbbı tedavi de dahil önemli yaptırımlar getirilebilecek. Yargı kararıyla getirilecek yükümlülükler arasında, “Tedavi amaçlı programlara katılmak, suçun mağdurunun oturduğu ve çalıştığı yerleşim bölgesinde ikamet etmekten yasaklanmak, mağdurun bulunduğu yerlere yaklaşmaktan yasaklanmak, çocuklarla bir arada olmayı gerektiren bir ortamda çalışmaktan yasaklanmak” da yer alıyor.