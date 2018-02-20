Kimyasal hadım nedir? Tecavüzcüye kimyasal hadım nasıl yapılır?

Büşra Kamış

Tecavüz ve cinsel saldırılarının son zamanlarda sıkça yaşanmasının ardından gündemeyöntemi bomba gibi düştü.nın cezalandırılması içinvesorusu da vatandaşlarda merak konusu oldu. Tecavüze ve cinsel saldırıya karşı caydırıcı yöntemlerden biri olan kimyasal hadım uygulması hakkında bilinmeyenler haberimizde yer alıyor.'ün, "Kimyasal Hadım gündeme gelebilir" açıklamasından sonra kimyasal hadım ile ilgili detayları haberimizde yer verdik.Kimyasal hadım olarak bilinen yöntem, herhangi bir cerrahi müdahale olmadan birinin cinsel faaliyetlerini sonlandırmaya yarıyor. Kimyasal hadıma maruz kalan kişinin cinsel isteği sıfıra yakınsıyor, libidosu dibi görüyor. Yani bir daha aynı suçu tekrarlamasının teknik olarak önüne geçiliyor.Birçoklarına göre tecavüzcüyü idam etmek ya da hapiste ıslah olmasını sağlamaktan çok daha faydalı ve sonuç odaklı bir yöntem bu. Çeşitli ilaçlar kullanılarak yapılan tedaviyi, kısırlaştırmayla karıştırmamak gerekiyor. Zira kısırlaştırmanın aksine, sürdürülmezse, tedavinin öznesi eski haline dönebiliyor. Yan etkileri var: Tedavi tamamen sonlandırılsa bile ilerleyen zamanlarda kardiyovasküler problemler, kemik problemleri (osteoporoz) baş gösterebiliyor. Bu uygulama, geçmişten günümüze tecavüzcülere, cinsel saldırganlara ya da pedofillere yönelik cezalandırma işlemlerinde kullanıldı ve kullanılmaya devam ediliyor. Tedavi ilk olarak 1944 yılında geliştirildi ve uygulandı. 1981'de farklı maddeler kullanılarak bir seri düzenlemeye maruz bırakıldı ve daha az yan etkiyle kullanıma uygun hale getirildi. Bu defa, cinsel suçlu olarak geçmişi bulunan 42 deneğin 40'ının cinsel isteğini tamamiyle ortadan kaldırmış ve onları tekrardan topluma adapte edebilecek ortamı yaratmıştı. İleriye yönelik gözle görülür bir yan etkisi de yoktu. Ünlü matematikçi Alan Turing de, bu tedaviye maruz bırakılan tarihi kişiliklerden biri.Kimyasal hadımda, haplar ve iğneler sayesinde cinsel saldırı suçunda bulunan suçlunun testosteron hormonu azaltılıyor ve cinsel isteği ortadan kaldırılıyor.Bekir Bozdağ, çocuk istismarını önlemeye ilişkin kurulan komisyonda konunun detaylı bir şekilde ele alındığını anımsatarak şöyle konuştu: "Bu konuda Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ'ın başkanlığında, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ondan sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan oluşan bir komisyon kuruldu. Bu komisyon, bunu detaylı bir şekilde ele aldı. Hem güvenlik yönüyle tedbirler, hem Sağlık Bakanlığı yönüyle ilgili tedbirler, hem Milli Eğitim Bakanlığı, hem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, hem de ceza hukuku ve infaz hukuku bakımından Adalet Bakanlığı birde başka kurumlar bu konuda devlet kurumlarından mücadele etmesi gerekenler, yani bunların tamamı bütün olarak ele alınacaktır. Biz şunu biliyoruz, biz sadece cezalarla bu mesele tek başına halledilebilir olmuş olsa mesele kolay, ama şimdi bu ceza dediğimiz şey, suçun oluşumundan sonra karşımıza çıkan bir sonuç ve suç mağduru çocuklarımız olduktan sonra devreye giriyor ama bizim bir yandan bu cezaları azami düzeyde artırıp, caydırıcılığı çoğaltırken, öte yandan çocuklara yönelik suçların işlenmesine karşı çocukları koruyucu bu tür suçları önleyici tedbirler üzerinde yoğunlukla duracağız. Hepsi ele alınacak. Bu ‘hadım konusu dâhil’ dedik. Onun dışında çocukları bunlara yönelten iletişim kanalları, bunlar da dâhil bütün bunların üzerinde durulacak. Yani her şey ele alınacak. Ne varsa her şey, tek tek ele alınacak. Ve hepsiyle ilgili hem düzenleme, hem yaptırımlar kısa bir süre sonra gelecek. Bu uzamayacak."Yönetmeliğe göre, cinsel suçlardan hüküm alanlar hakkında cezanın infazı sırasında ya da koşullu salıverildikleri takdirde denetim süresi içerisinde cinsel isteği azaltıcı tıbbı tedavi de dahil önemli yaptırımlar getirilebilecek. Yargı kararıyla getirilecek yükümlülükler arasında, “Tedavi amaçlı programlara katılmak, suçun mağdurunun oturduğu ve çalıştığı yerleşim bölgesinde ikamet etmekten yasaklanmak, mağdurun bulunduğu yerlere yaklaşmaktan yasaklanmak, çocuklarla bir arada olmayı gerektiren bir ortamda çalışmaktan yasaklanmak” da yer alıyor.