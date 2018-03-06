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King Gizzard & the Lizard Wizard 5 Ağustos’ta Küçükçiftlik Park’ta

Salon’da verecekleri konserlerinin tüm biletleri göz açıp kapayıncaya kadar tükenen, rock dünyasının son zamanlardaki en iyi projeleri arasında yer alan King Gizzard & The Lizard Wizard, Gezgin Salon kapsamında hayranlarıyla ikinci bir buluşma için 5 Ağustos’ta KüçükÇiftlik Park’a konuk oluyor

06 Mart 2018, Salı 16:58
King Gizzard & the Lizard Wizard 5 Ağustos’ta Küçükçiftlik Park’ta
Gezgin Salon’un ikinci ayağında King Gizzard & The Lizard Wizard’ın canlı performansı ve çok yakında açıklanacak birçok isimle bir kez daha şehirde festival havası yaşanacak. Tame Impala, Pond, Jagwar Ma gibi isimleri hayatımıza sokan Avustralya’da 2011’de kuruldan King Gizzard & The Lizard Wizard, 60’lardaki saykedelik müzik patlamasını hatırlatan çiğ ve kirli kayıtlarıyla, eskiye gönderme yapan yepyeni bir proje olarak hayata geçti. Bir yıla uluslararası basında ve müzik dünyasında büyük yankı uyandıran üç albüm sığdıran grup, türden türe atlayan ve bambaşka konseptler denedikleri albümleri ve neredeyse kişiye özel ürettikleri evladiyelik plaklarıyla dünya çapındaki bilinirliklerini hızla arttırdılar. Yakından tanıdıkları Türk ezgileri, Aşık Veysel esintileri onları Türkiye’deki dinleyiciye daha da yakınlaştırdı. Yıllardır gelmek istedikleri İstanbul’a sonunda adım atacak olan King Gizzard & The Lizard Wizard, Salon’un Beyoğlu’ndaki mekanında biletleri tükenen üç konserin ardından hayranlarının onlara olan yoğun ilgisini karşılıksız bırakmıyor ve bir kez daha onlarla buluşmaya geliyor. 

Yazın renklerinin ve coşkusunun yaşanacağı, bir kez daha tek günlük festivale dönüşecek ve kapılarını 17.00’de açacak etkinliğin ayrıntılı programı için saloniksv.com’u takipte kalın.

King Gizzard & The Lizard Wizard’ın 14 ve 15 Mart tarihlerinde Salon İKSV’de verecekleri konserlerin biletleri çok kısa sürede tükenmiş, yoğun ilgi üzerine eklenen 13 Mart’ta gerçekleştirilecek üçüncü konserin de biletleri bitmişti. Müzikseverler, ekibi %100 Music katkılarıyla 5 Ağustos’ta Küçük Çiftlik Park’ta izleme imkanı bulacaklar.

 

Biletler 9 Mart Cuma günü satışta


Gezgin Salon kapsamında hayranlarıyla buluşacak olan King Gizzard & The Lizard Wizard’ın 5 Ağustos’ta gerçekleşecek konserinin biletleri 9 Mart Cuma günü saat 10.30’da satışa çıkıyor! Kısıtlı bir süre için ön satış fiyatları 70 TL (Ayakta / Tam) ve 50 TL (Ayakta / Öğrenci) olan biletler, Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan ana gişe İKSV’den, Pazar günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında temin edilebilecek. Lale Kart üyeleri için indirimli ön satış ise 8 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek. Lale Kart sahipleri %25’e varan indirimlerden yararlanabilirler. 
 

Gezgin Salon hakkında


Beyoğlu’nun kalbinde şehrin ritmini elinde tutan Salon’un kendi sınırlarını aşarak tüm şehre yayıldığı projesi Gezgin Salon, ilkiyle geçtiğimiz Eylül ayında müzikseverleri selamlamıştı. Kitlesini birkaç yıl içerisinde şehir mekânlarından büyük festival sahnelerine genişleteceğine kesin gözüyle bakılan müzisyenleri, prestijli yurtdışı dergilerinin dikkatini çekmeyi başaran grupları dinleyicisiyle buluşturan Gezgin Salon, ikincisi ayağında yılın müzik olayına dönüşen King Gizzard & The Lizard Wizard’ı yoğun istek üzerine bir kez daha hayranlarıyla buluşturacak. 


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