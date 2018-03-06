King Gizzard & the Lizard Wizard 5 Ağustos’ta Küçükçiftlik Park’ta

Biletler 9 Mart Cuma günü satışta

Gezgin Salon hakkında

Nazlı Erdol

’un ikinci ayağında’ın canlı performansı ve çok yakında açıklanacak birçok isimle bir kez daha şehirde festival havası yaşanacak.gibi isimleri hayatımıza sokan’da 2011’de kuruldan, 60’lardaki saykedelik müzik patlamasını hatırlatan çiğ ve kirli kayıtlarıyla, eskiye gönderme yapan yepyeni bir proje olarak hayata geçti. Bir yıla uluslararası basında ve müzik dünyasında büyük yankı uyandıran üç albüm sığdıran grup, türden türe atlayan ve bambaşka konseptler denedikleri albümleri ve neredeyse kişiye özel ürettikleri evladiyelik plaklarıyla dünya çapındaki bilinirliklerini hızla arttırdılar. Yakından tanıdıkları Türk ezgileri,esintileri onları Türkiye’deki dinleyiciye daha da yakınlaştırdı. Yıllardır gelmek istedikleri İstanbul’a sonunda adım atacak olan’un’ndaki mekanında biletleri tükenen üç konserin ardından hayranlarının onlara olan yoğun ilgisini karşılıksız bırakmıyor ve bir kez daha onlarla buluşmaya geliyor.Yazın renklerinin ve coşkusunun yaşanacağı, bir kez daha tek günlük festivale dönüşecek ve kapılarını 17.00’de açacak etkinliğin ayrıntılı programı için saloniksv.com’u takipte kalın.’ın 14 ve 15 Mart tarihlerinde’de verecekleri konserlerin biletleri çok kısa sürede tükenmiş, yoğun ilgi üzerine eklenen 13 Mart’ta gerçekleştirilecek üçüncü konserin de biletleri bitmişti. Müzikseverler, ekibi %100 Music katkılarıyla 5 Ağustos’ta Küçük Çiftlik Park’ta izleme imkanı bulacaklar.Gezgin Salon kapsamında hayranlarıyla buluşacak olan’ın 5 Ağustos’ta gerçekleşecek konserinin biletleri 9 Mart Cuma günü saat 10.30’da satışa çıkıyor! Kısıtlı bir süre için ön satış fiyatları 70 TL (Ayakta / Tam) ve 50 TL (Ayakta / Öğrenci) olan biletler, Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan ana gişe’den, Pazar günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında temin edilebilecek.üyeleri için indirimli ön satış ise 8 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek. Lale Kart sahipleri %25’e varan indirimlerden yararlanabilirler.’nun kalbinde şehrin ritmini elinde tutan’un kendi sınırlarını aşarak tüm şehre yayıldığı projesi Gezgin Salon, ilkiyle geçtiğimiz Eylül ayında müzikseverleri selamlamıştı. Kitlesini birkaç yıl içerisinde şehir mekânlarından büyük festival sahnelerine genişleteceğine kesin gözüyle bakılan müzisyenleri, prestijli yurtdışı dergilerinin dikkatini çekmeyi başaran grupları dinleyicisiyle buluşturan, ikincisi ayağında yılın müzik olayına dönüşen King Gizzard & The Lizard Wizard’ı yoğun istek üzerine bir kez daha hayranlarıyla buluşturacak.