Kingsley Coman Türk futbolseverleri kendine hayran bıraktı

KINGSLEY COMAN İZLEYENLERİ ETKİLEDİ

Erdinç Şahin

'nde son 16 turuna kalan, Bundesliga deviile karşı karşıya geldi., mücadelenin 16. dakikasında kırmızı kart gördü. Karşılaşmayı ev sahibi, 5-0 gibi net bir skorla kazanarak büyük bir avantajı eline geçirdi.Bayern Münih'in gollerinikaydetti.ikişer gol attı. Başarılı bir futbol sergileyen, başarılı hareketleri, şık pasları ve attığı gollerle Türk futbolseverleri etkiledi.Beşiktaş, mücadelenin 16. dakikasında kırmızı kart görene kadar iyi götürdüğü mücadeleyi, kırmızı kart sonrasında Bayern'in etkili oyunu ile kaybetti. Mücadelenin ardından, "ilk dakikalarda üstünlük kurmaya çalıştı.ile yarattıkları pozisyonu değerlendiremediler. Vida'nın kırmızı kartı bizim lehimze oldu."