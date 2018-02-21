Kingsley Coman Türk futbolseverleri kendine hayran bıraktı

Şampiyonlar Ligi
'nde son 16 turuna kalan Beşiktaş
, Bundesliga devi Bayern Münih
ile karşı karşıya geldi.
Beşiktaş'ta Vida
, mücadelenin 16. dakikasında kırmızı kart gördü. Karşılaşmayı ev sahibi Bayern Münih
, 5-0 gibi net bir skorla kazanarak büyük bir avantajı eline geçirdi.
KINGSLEY COMAN İZLEYENLERİ ETKİLEDİ
Bayern Münih'in gollerini Lewandowski
, Müller ve Coman
kaydetti. Müller ve Coman
ikişer gol attı. Başarılı bir futbol sergileyen Kingsley Coman
, başarılı hareketleri, şık pasları ve attığı gollerle Türk futbolseverleri etkiledi.
Beşiktaş, mücadelenin 16. dakikasında kırmızı kart görene kadar iyi götürdüğü mücadeleyi, kırmızı kart sonrasında Bayern'in etkili oyunu ile kaybetti. Mücadelenin ardından Bayernli oyuncu Coman
, "Beşiktaş
ilk dakikalarda üstünlük kurmaya çalıştı. Love
ile yarattıkları pozisyonu değerlendiremediler. Vida'nın kırmızı kartı bizim lehimze oldu."
Erdinç Şahin