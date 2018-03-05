15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Kipi Gümrük Kapısı'nda 10 kilometrelik TIR kuyruğu!

2 Yunan askerinin Türkiye'de tutuklanmasının ardından Yunanistan sınırındaki Edirne’nin Avrupa’ya açılan kapı olan İpsala Gümrük Kapısı'nda, Yunan tarafının iş yavaşlatma eylemi yapması nedeniyle 10 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu

05 Mart 2018, Pazartesi 15:20
Kipi Gümrük Kapısı'nda 10 kilometrelik TIR kuyruğu!
Yunanistan Kipi Sınır Kapısı’nın iş yavaşlatması dolayısıyla Cuma akşam saatlerinde başlayan tır kuyruğu haftanın ilk günü artarak İpsala’ya bağlı Esetçe Beldesi’ne kadar uzandı. Cuma gecesinden bu yana uzayan tır kuyruğu sebebiyle bekleyen şoförler tepkilerini dile getirdi. Tuvalet ve çeşitli ihtiyaçların karşılanacağı yerlerin olmaması sebebiyle zor şartlar altında Yunanistan’a geçmeyi bekleyen şoförlerinin kuyruk çilesinin ne kadar süreceği bilinmezken, gümrük kapısından sadece yiyecek ve soğuk gıda taşıyan araçların geçişine izin verildiği öğrenildi. 

 

YUNAN ASKERLERİNİN TUTUKLANMASININ ARDINDAN İŞ YAVAŞLATTILAR


Yunanistan'dan Türkiye'ye geçen ve Edirne'deki askeri bölgede yakalanan 2 Yunan askeri Türkiye'de tutuklanmıştı. Yunanistan'ın sınır kapılarında iş yavaşlatmasının sebebi bu olduğu tahmin ediliyor. Türkiye'nin bu kararının ardından Yunanistan'ın böyle bir hamle yaptığı tahmin edilirken, ilerleyen süreçte tutuklu askerlerin Yunanistan'a iade edilmemesi durumunda Yunan tarafının iş yavaşlatma eylemlerini daha da ağırlaştıracağı iddia ediliyor. 

Yanlışlıkla Türkiye'ye geçen 2 Yunan askeri tutuklandı Yanlışlıkla Türkiye'ye geçen 2 Yunan askeri tutuklandı

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Bakanlık kararına uyan yok! Çakarlı araçlar İstanbul'da kabus haline geldi

Bakanlık kararına uyan yok! Çakarlı araçlar İstanbul'da kabus haline geldi
Uğur Kurt'un öldürüldüğü cemevinden babası son yolculuğuna uğurlanacak

Uğur Kurt'un öldürüldüğü cemevinden babası son yolculuğuna uğurlanacak
Son Dakika...Türkiye Almanya'dan Salih Müslim'i istedi

Son Dakika...Türkiye Almanya'dan Salih Müslim'i istedi
Bakanlar Kurulu Başbakan Yıldırım başkanlığında toplandı

Bakanlar Kurulu Başbakan Yıldırım başkanlığında toplandı
BM Esad rejimini kınayan tasarıyı kabul etti

BM Esad rejimini kınayan tasarıyı kabul etti
CHP'den BBP'ye seçim güvenliği ziyareti

CHP'den BBP'ye seçim güvenliği ziyareti
Hakkari Üniversitesi Rektörü Ömer Pakiş oğlunu akademisyen olarak atadı

Hakkari Üniversitesi Rektörü Ömer Pakiş oğlunu akademisyen olarak atadı
KKTC’de, askerin 'disko'da işkenceyle öldürülmesi davasında ceza ertelemesi

KKTC’de, askerin 'disko'da işkenceyle öldürülmesi davasında ceza ertelemesi
Düğünden 1 gün sonra kaçan geline 3 yıldır nafaka ödüyor

Düğünden 1 gün sonra kaçan geline 3 yıldır nafaka ödüyor
Son dakika Afrin'de son durum! Dakika dakika Afrin operasyonu

Son dakika Afrin'de son durum! Dakika dakika Afrin operasyonu
Son dakika! Esenyurt Belediyesi'nde silah sesleri

Son dakika! Esenyurt Belediyesi'nde silah sesleri