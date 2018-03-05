Kipi Gümrük Kapısı'nda 10 kilometrelik TIR kuyruğu!

YUNAN ASKERLERİNİN TUTUKLANMASININ ARDINDAN İŞ YAVAŞLATTILAR

Yanlışlıkla Türkiye'ye geçen 2 Yunan askeri tutuklandı

Adem Özdoğan

Yunanistan Kipi Sınır Kapısı’nın iş yavaşlatması dolayısıyla Cuma akşam saatlerinde başlayan tır kuyruğu haftanın ilk günü artarak İpsala’ya bağlı Esetçe Beldesi’ne kadar uzandı. Cuma gecesinden bu yana uzayan tır kuyruğu sebebiyle bekleyen şoförler tepkilerini dile getirdi. Tuvalet ve çeşitli ihtiyaçların karşılanacağı yerlerin olmaması sebebiyle zor şartlar altında Yunanistan’a geçmeyi bekleyen şoförlerinin kuyruk çilesinin ne kadar süreceği bilinmezken, gümrük kapısından sadece yiyecek ve soğuk gıda taşıyan araçların geçişine izin verildiği öğrenildi.Yunanistan'dan Türkiye'ye geçen ve Edirne'deki askeri bölgede yakalanan 2 Yunan askeri Türkiye'de tutuklanmıştı. Yunanistan'ın sınır kapılarında iş yavaşlatmasının sebebi bu olduğu tahmin ediliyor. Türkiye'nin bu kararının ardından Yunanistan'ın böyle bir hamle yaptığı tahmin edilirken, ilerleyen süreçte tutuklu askerlerin Yunanistan'a iade edilmemesi durumunda Yunan tarafının iş yavaşlatma eylemlerini daha da ağırlaştıracağı iddia ediliyor.