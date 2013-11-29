Kira garantili konut projeleri

Bugünlerde bitmiş, teslime hazır 60 civarında konut projesi ile ofis ve dükkânlar var. Yerleşime ya da kiralamaya hazır olan bu projelerin bir kısmında teslimin hemen ardından kira getirisi gibi önemli bir avantaj sunuluyor. Bazı projelerde ise inşaat sürdüğü halde teslim sonrası benzer garantiler veriliyor.

AVANTAJI BÜYÜK

Teslime hazır olan evlerde inşaat firmalarının kira garantisi vermesi de talebi artıran bir başka önemli unsur olarak gözleniyor. Birçok firma satışları artırmak için 1 ile 3 yıl arasında değişen zaman dilimlerinde belli bir kira gelirini yatırımcıya garanti ediyor. Bu rakam bazı projelerde bin lira bazı projelerde ise 3 – 4 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Hesabını bilen yatırımcılar için kira garantili satılan projeleriaraştırdık…

1 – INNOVA SUİTES

Türkiye’nin ilk otel konseptli ve kira garantili rezidans projesi olan INNOVIA SUITES’te kampanyalı satış günleri devam ediyor.

*Innova Suites Tuzla – İçmeler, şifalı suları ile sağlıklı bir tatilin A’danZ’ye tüm gereklerini tek bir çatı altında birleştiren yaşam merkezi konseptiyle hayat buluyor.

*Açık ve kapalı havuzları, spa ve sauna merkezi, masaj salonları, buhar ve tuz odaları, doktor denetimde sağlık kürlerinin bulunduğu proje Haziran 2014’de hizmete geçecek.

*İnnovia Suites’te yatırım değeri 33.250 lira olan dairenin aylık kira geliri 290 lira, 66.500 lira ise 580 lira kira geliri elde edilecek. 95 bin liralık yatırım değerinde 875, 157 bin liralık yatırım değerinde ise 1.450 liralık aylık kira geliri mümkün olacak. Bu yolla yarı fiyatına daire sahibi olacakların cebinde 1+1 tipi daire için 66 bin 500, 2+1 tipi daireler için 95 bin, 3+1 tipi daireler içinse 157 bin lira çıkmış olacak.

TAAHHÜTLER VE HİZMETLER NELER?

Ömür Boyu Kira Garantisi

Farklı kiracı sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalmadan, kiracı riski taşımadan ve gayrimenkulle ilgili beklenmedik bir masrafla karşılaşılmaz. Yıllık yüzde 10-12 oranında kira geliri her ay güvenle ve düzenli olarak müşterinin hesabına yatar.

Yarı fiyatına daire sahibi olma imkânı

Innovia Suites sahibi olanlar üçüncü yılda, kira birikimi ve yüzde 75 oranında artan tapu değeri sayesinde yeni bir daireyi yarı fiyatına alabilme imkânı doğacak. Yeşil İnşaat Grubu, müşterisine kendi projelerinden satın almak istediği daireyi seçme imkanı sunuyor. Innovia Suites’de gayrimenkul sahibi olanlara istediği zamanda projeye dahil diğer lokasyonlarda kullanma şansı tanınıyor. Müşteri dönemi içerisinde kullanmadığı günler için de kirasını almaya devam ediyor.

WEB: www.innoviasuites.com/

2 – ROYAL PLUS

Uransan A.Ş. tarafından Ankara Yenimahalle’de kurulan Urankent, daire sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Urankent’te Ocak 2013’de inşaatına başlanılan son etap Royal Plus Konutları’nda sonbahara özel düzenlenen kampanyada kasım ayında 1+1 veya 2+1 dairelere alanlara, teslimden sonra kiracı ve kira garantisi sunuluyor. Konutların teslimi itibariyle 12 ay süre için mal sahiplerine kiracı bulma garantisi veren Uransan, bu sürede boş duran konutların da kiralarını karşılıyor. Projede 1+1, 2+1,3+1, 4+1, 5+1 olmak üzere 5 farklı tipte ve toplamda 12 farklı metrekarede 192 daire bulunuyor.

WEB: www.royalplus.com.tr/

3 – 35. SOKAK

Akşan Yapı imzalı projede, ‘Kiranız Bizden’ kampanyası devam ediyor.

Kampanya kapsamında ikinci etaptan konut alanlar, evleri tamamlanana kadar, hayallerindeki mahalle yaşamını birinci etapta oturmaya başlayarak hemen gerçekleştiriyor. Üstelik bir yıl boyunca hem kira. hem kredi ödemeyerek aylık bin 500 TL’ye, yıllık toplam 18 bin TL’ye varan tasarruf sağlıyor. 35. Sokak, geleneksel mahalle kültürü ve komşuluk ilişkilerini rahatça sürdürülebilecek bir konseptle inşa edildi. “Kiranız Bizden” kampanyasıyla ikinci etaptan konut alanlar, evleri tamamlanana kadar, hayallerindeki mahalle yaşamını birinci etapta oturmaya başlayarak hemen gerçekleştiriyor. Üstelik bir yıl boyunca, hem kira hem kredi ödemeyerek aylık 1500 TL’ye, yıllık toplam 16 bin TL’ye varan bir tasarruf sağlıyor.

Çevre dostu olmasının yanı sıra, deprem güvenliğinde maksimum koruma sağlayan 35.Sokak, ayrıca çok kısa bir süre için ikinci etap satışlarında 224.000 TL’den başlayan yaz fiyatlarıyla, bahçeli ev sahibi olmak isteyenlerin hayalini gerçekleştiriyor.

WEB: www.otuzbesincisokak.com

4 – BRANDİUM ATAŞEHİR

İstanbul Ataşehir’de hayat bulan Brandium Ataşehir Emay İnşaat ve Erko Şirketler Grubu imzasını taşıyor. Projedeki dairelerin minimum fiyatı ise 300 bin lira sınırını aştı.

1+0’dan başlayarak farklı tiplerde seçeneklerin hatta penthouse daire seçeneğinin yer aldığı projede AVM ve 4 rezidans bloğu bulunuyor.. Projeyi cazip kılan bir başka yönü de iki otelinin olması. Fiyatlarıyla yatırımcılarına kazandırmaya deva eden projede belli bir süre kira garantisi uygulaması da gündemde.

WEB: www.brandiumatasehir. com/

5 - STÜDYO 24

Ispartakule-Bahçeşehir’in merkezinde yer alan Stüdyo 24, cazip konumu, konsepti, rezidans hizmetleri ve sosyal yaşamı ile prestij vaat ediyor.

Cathay İleri Projeler, Stüdyo 24 projesinde farklı bir kampanyaya imza atıyor. Buna göre projedeki dairelerden satın almış ve arkadaşının da stüdyo daire almasını sağlamış herkese 1 yıl aidat ödememe fırsatı sunuluyor. Aidat ücreti, resepsiyon, lobi, fitness, açık havuz, kapalı garaj, toplantı odası, cep sineması ve misafir süitleri gibi tüm rezidans hizmetlerini kapsıyor.

TOKİ, Emlak Konut GYO ve Cathay İleri Projeler tarafından Ispartakule’de hayata geçirilen Stüdyo 24’da farklı ödeme planları da sunuluyor. Yüzde 1 KDV avantajıyla ekstra kâr elde edilen projede, yüksek kira geliri konusunda değerleme şirketlerinin yaptığı araştırmalar projenin yatırımcılarının yüzünü güldürecek düzeyde…

Teslimine 6 ay kaldı

‘Yeni İstanbul’ projesi kapsamında yer alacak Bioİstanbul, Sağlıkkent ve MagnetCity’e de komşu olan Stüdyo 24’te teslim tarihi Mayıs 2014 olacak Projede yüzde 75’i satılan stüdyoların fiyatı 102 bin liradan başlıyor. İskontolu fiyat ise 96.175 lira…

Proje, 3. köprü, 3. havaalanı ve Kanal İstanbul projesinin muhtemel güzergâhına yakınlığı ile yatırımcıların ilgi odağı haline geldi.

WEB: www.studyo24.com

6 – DUMANKAYA MODERN VADİ

Dumankaya İnşaat , konut sektörünün standartlarını yükseltmek için ürettiği teknolojilere hergün bir yenisini eklerken garanti modeliyle de müşterilerini memnun ediyor. Dumankaya garanti modeli kapsamında, konut alıcılarına dört ana başlıkta toplanabilecek hizmetler paketi sunuyor.

Aidat garantisi: Bu kampanyadan daire satın alanlar, konut tesliminden itibaren 1 yıl süreyle aidat ödemiyorlar.

+1 yıl ek daire garanti süresi: Var olan 1 yıl daire garanti süresine +1 yıl daha getiriliyor ve Dumankayalıların daire garanti süresi iki yıla çıkıyor.

Kira garantisi: Kampanya boyunca daire satın alanlara, Dumankaya tarafından 1 yıl kira garantisi veriliyor.

WEB: www.dumankaya.com

Mehmet CANITATLI - emlakguncel.com.tr / 29 Kasım 2013

Emlak Güncel.