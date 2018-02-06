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Kira geliri vergisinde yeni dönem

1.9 milyon ev ve işyeri sahibi elde ettiği kira gelirini 1 Mart’tan itibaren beyan edecek. 2017’den itibaren kural değişti. Peki kira geliri beyan edilirken nelere dikkat edilmeli? İşte yeni tarife ve hesaplar...

06 Şubat 2018, Salı 07:17
Kira geliri vergisinde yeni dönem

3900 LİRANIN ALTINDAYSA


Evi ve işyeri kirada olanlar için vergi dönemi başlıyor. 2017’de kira geliri elde edenler, 1-26 Mart arasında vergi beyannamesi verecek. Aralık 2017 itibarıyla kira geliri nedeniyle vergi mükellefi olanların sayısı 1.9 milyon. Kira gelirleri için istisna tutar 3900 lira. 3900 liranın (ayda 325 liranın) altındaki kira geliri için beyanname verilmeyecek.


YAŞLIYA ÖZEL HİZMET


Kira gelirine ilişkin beyanlar hazır beyan sistemi üzerinden yapılıyor. 2017’de ne kadar kira geliri varsa o kadar beyan edilecek. Ev 2 ay boş kaldıysa ve 10 ay kira geliri varsa 10 aylık kira geliri beyan edilecek. 60 yaş üzeri, engelli, okuma-yazma bilmeyen ve hastalara talep edilmesi durumunda vergi memuru gönderiliyor. Bunun için Maliye’den randevu alınabiliyor.


YÖNTEM TERCİHİ ÖNEMLİ


Kira gelirinin beyanıyla ilgili 2017’nin sonlarında bir değişiklik yapıldı. Değişikliğin kira gelir beyanında ne sağladığını Denetim Turkey Başkanı ve Yeminli Mali Müşavir Dr. Hayrullah Doğan anlattı: Kira gelirini beyan ederken 2 yöntemden (Götürü Gider ve Gerçek Gider yöntemi) birini seçeceksiniz. Yöntem seçimi ödeyeceğiniz vergi tutarı açısından çok önemli!


İKİ YIL DEĞİŞTİRİLEMİYOR!


Götürü gider yönteminin seçilmesi halinde ‘iki yıl’ boyunca bu yöntem değiştirilemeyecek. Avantajı ise gayrimenkulünüzle ilgili 1 kuruşluk masraf yoksa dahi indirim hakkı sağlaması. Daha önce Götürü Gider uygulamasında oran yüzde 25 olarak dikkate alınmaktaydı. Ancak bu oran 2017’de elde edilen gelirlerden başlamak üzere yüzde 15 oranına düşürüldü. Kiradaki evle ilgili hiçbir gideriniz yoksa dahi yüzde 15 indirim hakkınız olacak.


GERÇEK GİDER UYGULAMASI


Gerçek giderde; mülk sahibinin üstlendiği aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri, mülke ilişkin sigorta giderleri, mülk konut ise banka kredisiyle alınması halinde 5 yıl süre ile faiz ödemeleri, mülke ait vergi, resim, harç ve şerefiyelerle belediyelere ödenen harcamalara iştirak payları, gayrimenkule ait bakım onarım ve idame giderleri, mülk sahibi kendisi de kirada oturuyorsa ödediği kira giderini vergi hesabından düşebiliyorsunuz.


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