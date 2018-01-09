Kırgın Çiçekler dizisi 105. bölüm fragmanı yayınlandı: Ali kendi mi vuracak?



ALİ EYLÜL'DEN KENDİSİNİ VURMASINI İSTEDİ



İŞTE KIRGIN ÇİÇEKLER 105. BÖLÜM FRAGMANI...

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Kırgın Çiçekler'e kırıldım

Elif Bayram

dizisi bu hafta ekranlara gelen son bölümüyle izleyicilerine yine nefes kesen dakikalar yaşattı.Yayınlanmaya başladığı günden itibaren gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi Kırgın Çiçekler'de heyecan doruktaydı.Dizinin bu hafta yayınlanan son bölümündeçetenin elemanlarından kurtulmak içinkendisini vurmasını istedi. Son bölümün bitmesinin ardından diziseverler yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladılar.hastanede bebeği için mücadele verirken, kızlar endişe ile onu beklemektedir. Güney üzüntüden perişan olur. Kader ise ne yapacağını bilemez haldedir.hislerini bir türlü açıklayamayınca, Eylül daha fazla dayanamaz ve duruma el koyar. Ejder, hiç hesaplamadığı bir belaya karışır. Ali ve Fadik de olaya dahil olur. İşler iyice karışınca, Ali çok zor bir karar vermek zorunda kalır.