Kırgın Çiçekler dizisi 105. bölüm fragmanı yayınlandı: Ali kendi mi vuracak?

Kırgın Çiçekler
dizisi bu hafta ekranlara gelen son bölümüyle izleyicilerine yine nefes kesen dakikalar yaşattı.Yayınlanmaya başladığı günden itibaren gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi Kırgın Çiçekler'de heyecan doruktaydı.
ALİ EYLÜL'DEN KENDİSİNİ VURMASINI İSTEDİ
Dizinin bu hafta yayınlanan son bölümünde Ali
çetenin elemanlarından kurtulmak için Eylül'den
kendisini vurmasını istedi. Son bölümün bitmesinin ardından diziseverler yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladılar.
İŞTE KIRGIN ÇİÇEKLER 105. BÖLÜM FRAGMANI...
KIRGIN ÇİÇEKLER 104. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Songül
hastanede bebeği için mücadele verirken, kızlar endişe ile onu beklemektedir. Güney üzüntüden perişan olur. Kader ise ne yapacağını bilemez haldedir. Ali, Eylül'e
hislerini bir türlü açıklayamayınca, Eylül daha fazla dayanamaz ve duruma el koyar. Ejder, hiç hesaplamadığı bir belaya karışır. Ali ve Fadik de olaya dahil olur. İşler iyice karışınca, Ali çok zor bir karar vermek zorunda kalır.
Gökçe Akyıldız (Kırgın Çiçekler Songül) kimdir?
Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız'dan hayranlarını sevindiren haber
Kırgın Çiçekler dizisinin Eylül'ü Biran Damla Yılmaz sevgilisiyle tatilde
Kırgın Çiçekler'e kırıldım
Elif Bayram