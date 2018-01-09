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Kırgın Çiçekler dizisi 105. bölüm fragmanı yayınlandı: Ali kendi mi vuracak?

Kırgın Çiçekler dizisi dün akşam 104. bölümüyle ekranlara geldi. Kırgın Çiçekler 104. bölümün ardından hemen 105. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yayınlanan fragmandaki sahneler izleyicilerde merak uyandırdı. işte Kırgın Çiçekler 105. bölüm fragmanı ve dizi hakkındaki detaylar...

09 Ocak 2018, Salı 11:30
Kırgın Çiçekler dizisi 105. bölüm fragmanı yayınlandı: Ali kendi mi vuracak?
Kırgın Çiçekler dizisi bu hafta ekranlara gelen son bölümüyle izleyicilerine yine nefes kesen dakikalar yaşattı.Yayınlanmaya başladığı günden itibaren gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi Kırgın Çiçekler'de heyecan doruktaydı.


ALİ EYLÜL'DEN KENDİSİNİ VURMASINI İSTEDİ


Dizinin bu hafta yayınlanan son bölümünde Ali çetenin elemanlarından kurtulmak için Eylül'den kendisini vurmasını istedi. Son bölümün bitmesinin ardından diziseverler yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladılar. 


İŞTE KIRGIN ÇİÇEKLER 105. BÖLÜM FRAGMANI...

 

KIRGIN ÇİÇEKLER 104. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?


Songül hastanede bebeği için mücadele verirken, kızlar endişe ile onu beklemektedir. Güney üzüntüden perişan olur. Kader ise ne yapacağını bilemez haldedir. Ali, Eylül'e hislerini bir türlü açıklayamayınca, Eylül daha fazla dayanamaz ve duruma el koyar. Ejder, hiç hesaplamadığı bir belaya karışır. Ali ve Fadik de olaya dahil olur. İşler iyice karışınca, Ali çok zor bir karar vermek zorunda kalır.

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