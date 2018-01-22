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Kırgın Çiçekler dizisi 106. yeni bölümde Büşra vuruldu mu?

Atv'deki Kırgın Çiçekler dizisi yine çok meraklandıracak bir fragmanla izleyici karşısına çıktı. 22 Ocak tarihli gelişmelere dair önemli ipuçları veren Kırgın Çiçekler 106. bölüm fragmanına Büşra'ya doğru uzatılan silah damga vurdu. Peki Kırgın Çiçekler dizisinde yeni bölümde neler olacak? Büşra vurulacak mı? 

22 Ocak 2018, Pazartesi 17:16
Kırgın Çiçekler dizisi 106. yeni bölümde Büşra vuruldu mu?
Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanında Eylül'ün hamleleri dikkat çekiyor. Güzel başlayan fragmanın ilerleyen dakikalarında Serkan ve Defne'nin babalarının birden bire çıka gelmesi, hem Nazan hem de çocuklar için büyük bir şoka neden olmuştur.

Peki, Kırgın Çiçekler 106. yeni bölüm fragmanında silah doğrultulan Büşra'nın başına bir şey gelecek mi?

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Serkan ve Defne'nin biyolojik babası Yavuz, Nazan'ın hayatına kâbus gibi çöker. Nazan çocuklarının gerçeği öğrenmemesi için her şeyi yapmaya kararlıdır. Yavuz eve yerleşir. Ali, Tuna'yı kızların evinden göndermek için bir çare bulur. Kader, Tuna ile bir araya gelmek için Meral'den yardım alır. İşler karışınca Serkan ve Cemre arasında ipler gerilir. Şirketin kasasını iyice boşaltan Macide, Kader'i iflasa sürüklemektedir.



SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ali, Cemre ve Meral'i kurtarmak için zor bir karar vermek zorundadır. Şeref kızları kurtarmak istiyorsa kendisini feda etmesini istemektedir. Nazan'ın planıyla Tuna'nın bir süre kızlarda kalacak olması, erkekler cephesinin hiç hoşuna gitmez. Serkan ve Cemre'nin arası açılır. Kader, Tuna'yı görünce yıldırım aşkına tutulur. Ejder ve Nazan'ın yakınlaşması Macide'yi rahatsız eder. Neriman, Nazan'dan intikam almak için büyük bir fırsat yakalar. Nazan kapısına gelen sürpriz bir misafirle şok olur.

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