Kırgın Çiçekler dizisi 106. yeni bölümde Büşra vuruldu mu?

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ndaün hamleleri dikkat çekiyor. Güzel başlayan fragmanın ilerleyen dakikalarındave'nin babalarının birden bire çıka gelmesi, hemhem de çocuklar için büyük bir şoka neden olmuştur.Peki,nda silah doğrultulan'nın başına bir şey gelecek mi?Serkan ve Defne'nin biyolojik babası Yavuz, Nazan'ın hayatına kâbus gibi çöker. Nazan çocuklarının gerçeği öğrenmemesi için her şeyi yapmaya kararlıdır. Yavuz eve yerleşir. Ali, Tuna'yı kızların evinden göndermek için bir çare bulur. Kader, Tuna ile bir araya gelmek için Meral'den yardım alır. İşler karışınca Serkan ve Cemre arasında ipler gerilir. Şirketin kasasını iyice boşaltan Macide, Kader'i iflasa sürüklemektedir.Ali, Cemre ve Meral'i kurtarmak için zor bir karar vermek zorundadır. Şeref kızları kurtarmak istiyorsa kendisini feda etmesini istemektedir. Nazan'ın planıyla Tuna'nın bir süre kızlarda kalacak olması, erkekler cephesinin hiç hoşuna gitmez. Serkan ve Cemre'nin arası açılır. Kader, Tuna'yı görünce yıldırım aşkına tutulur. Ejder ve Nazan'ın yakınlaşması Macide'yi rahatsız eder. Neriman, Nazan'dan intikam almak için büyük bir fırsat yakalar. Nazan kapısına gelen sürpriz bir misafirle şok olur.