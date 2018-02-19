Kırgın Çiçekler dizisi final mi yapıyor? 110. bölüm fragmanı yayında

Yetiştirme yurdunda yetişen 5 genç kızın öyküsü Kırgın Çiçekler
, 2015 yazından bu yana ilgiyle izlenmeye devam ediyordu.
Peki, başrollerinde Hazar Motan, Biran Damla Yılmaz, Aleyna Solaker ve Gökçe Akyıldız gibi başarılı genç oyuncuların rol aldığı Kırgın Çiçekler dizisi neden bitiyor?
Bu akşam 110. bölümü ile ekranda olacak olan Kırgın Çiçekler dizisinin
final bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte diziyle ilgili detaylar...
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?
Yayınlanmaya başladığı 2015 yaz sezonundan bu yana beğeniyle izlenen Kırgın Çiçekler
, Pazartesi günlerinin ağır topları karşısında daha fazla dayanamadı.
Günün dizileri olan Söz, Çukur, Siyah Beyaz Aşk
reytinglerde üst sıralarda yerini alırken, Kırgın Çiçekler
ilk zamanki reytinglerini bir daha göremedi. Ancak dizi yapımcılarından yahut kanaldan final iddialarını destekler nitelikte herhangi bir açıklama gelmedi.
Başrollerinde Özgür Çevik
, İpek Karapınar
, Biran Damla Yılmaz
, Hazar Motan
, Gökçe Akyıldız
ve Çağla Irmak
gibi isimlerin rol aldığı Kırgın Çiçekler dizisinin
113. bölümde final yapması bekleniyor.
Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız diziden ayrılıyor (Gökçe Akyıldız kimdir?)
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ 110.BÖLÜM FRAGMANI:
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİNDE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Serkan, Nazan'la yüzleşir. Defne, Yavuz'un babaları olduğunu öğrenir. Nazan, Yavuz'un gerçek yüzünü bildiği için korku içindedir. Bütün karşı çıkmalarına rağmen Yavuz evlerine yerleşir. Evi satılmak üzere olan Kader zor durumdadır. Yavuz yardım edeceğini söyleyince adamın iyi niyetli olduğuna inanır. Olaylar kimsenin tahmin edemeyeceği bir noktaya sürüklenince herkes büyük şok yaşar.
Çiğdem Saltık