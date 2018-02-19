Kırgın Çiçekler dizisi final mi yapıyor? 110. bölüm fragmanı yayında

KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız diziden ayrılıyor (Gökçe Akyıldız kimdir?)

KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ 110.BÖLÜM FRAGMANI:

KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİNDE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çiğdem Saltık

Yetiştirme yurdunda yetişen 5 genç kızın öyküsü, 2015 yazından bu yana ilgiyle izlenmeye devam ediyordu.Peki, başrollerinde Hazar Motan, Biran Damla Yılmaz, Aleyna Solaker ve Gökçe Akyıldız gibi başarılı genç oyuncuların rol aldığıBu akşam 110. bölümü ile ekranda olacak olanfinal bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte diziyle ilgili detaylar...Yayınlanmaya başladığı 2015 yaz sezonundan bu yana beğeniyle izlenen, Pazartesi günlerinin ağır topları karşısında daha fazla dayanamadı.Günün dizileri olanreytinglerde üst sıralarda yerini alırken,ilk zamanki reytinglerini bir daha göremedi. Ancak dizi yapımcılarından yahut kanaldan final iddialarını destekler nitelikte herhangi bir açıklama gelmedi.Başrollerindevegibi isimlerin rol aldığı K113. bölümde final yapması bekleniyor.Serkan, Nazan'la yüzleşir. Defne, Yavuz'un babaları olduğunu öğrenir. Nazan, Yavuz'un gerçek yüzünü bildiği için korku içindedir. Bütün karşı çıkmalarına rağmen Yavuz evlerine yerleşir. Evi satılmak üzere olan Kader zor durumdadır. Yavuz yardım edeceğini söyleyince adamın iyi niyetli olduğuna inanır. Olaylar kimsenin tahmin edemeyeceği bir noktaya sürüklenince herkes büyük şok yaşar.