Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Kırgın Çiçekler dizisi final mi yapıyor? 110. bölüm fragmanı yayında

ATV dizisi Kırgın Çiçekler final yapmaya hazırlanıyor.  Kırgın Çiçeklerin 113.bölümde final yapacağı iddia ediliyor. Peki, Kırgın Çiçekler neden bitiyor?, Kırgın Çiçekler'in 110. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ayrıntılar haberimizde... 

19 Şubat 2018, Pazartesi 16:29
Kırgın Çiçekler dizisi final mi yapıyor? 110. bölüm fragmanı yayında
Yetiştirme yurdunda yetişen 5 genç kızın öyküsü Kırgın Çiçekler, 2015 yazından bu yana ilgiyle izlenmeye devam ediyordu.

Peki, başrollerinde Hazar Motan, Biran Damla Yılmaz, Aleyna Solaker ve Gökçe Akyıldız gibi başarılı genç oyuncuların rol aldığı Kırgın Çiçekler dizisi neden bitiyor?

Bu akşam 110. bölümü ile ekranda olacak olan Kırgın Çiçekler dizisinin final bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte diziyle ilgili detaylar...

KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Yayınlanmaya başladığı 2015 yaz sezonundan bu yana beğeniyle izlenen Kırgın Çiçekler, Pazartesi günlerinin ağır topları karşısında daha fazla dayanamadı.

Günün dizileri olan Söz, Çukur, Siyah Beyaz Aşk reytinglerde üst sıralarda yerini alırken, Kırgın Çiçekler ilk zamanki reytinglerini bir daha göremedi. Ancak dizi yapımcılarından yahut kanaldan final iddialarını destekler nitelikte herhangi bir açıklama gelmedi.

Başrollerinde Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yılmaz, Hazar Motan, Gökçe Akyıldız ve Çağla Irmak gibi isimlerin rol aldığı Kırgın Çiçekler dizisinin 113. bölümde final yapması bekleniyor.

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız diziden ayrılıyor (Gökçe Akyıldız kimdir?)Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız diziden ayrılıyor (Gökçe Akyıldız kimdir?)

KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ 110.BÖLÜM FRAGMANI:




KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİNDE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan, Nazan'la yüzleşir. Defne, Yavuz'un babaları olduğunu öğrenir. Nazan, Yavuz'un gerçek yüzünü bildiği için korku içindedir. Bütün karşı çıkmalarına rağmen Yavuz evlerine yerleşir. Evi satılmak üzere olan Kader zor durumdadır. Yavuz yardım edeceğini söyleyince adamın iyi niyetli olduğuna inanır. Olaylar kimsenin tahmin edemeyeceği bir noktaya sürüklenince herkes büyük şok yaşar.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Börü dizisi ne zaman? Börü'nün konusu ne? Börü dizisinin oyuncuları kimler? Börü ne demek

Börü dizisi ne zaman? Börü'nün konusu ne? Börü dizisinin oyuncuları kimler? Börü ne demek
İstanbullu Gelin'in Senem'i Neslihan Yeldan çok sinirlendi (Ünlüler de ayar verir)

İstanbullu Gelin'in Senem'i Neslihan Yeldan çok sinirlendi (Ünlüler de ayar verir)
Survivor 2018’de kim elendi? Survivor'da kimler elemeye kaldı? Dokunulmazlık oyununu kimler kazandı?

Survivor 2018’de kim elendi? Survivor'da kimler elemeye kaldı? Dokunulmazlık oyununu kimler kazandı?

Alişan'ın 'Bana kız bul' diyen takipçisine cevabı olay oldu

Alişan'ın 'Bana kız bul' diyen takipçisine cevabı olay oldu
Rus oyuncu Andrey Polyanin, Türk vatandaşı olup askere gitti (Ünlülerin askerlik fotoğrafları)

Rus oyuncu Andrey Polyanin, Türk vatandaşı olup askere gitti (Ünlülerin askerlik fotoğrafları)
Bridget Malcolm'dan Canan Karatay diyeti! Sonuç ise...

Bridget Malcolm'dan Canan Karatay diyeti! Sonuç ise...

'Rekor kırarsak kimse şaşırmasın!'

'Rekor kırarsak kimse şaşırmasın!'
Songül Öden 41'inci yaşını kutladı

Songül Öden 41'inci yaşını kutladı
Lais Ribeiro'nun oğlu dayanamadı kaçtı

Lais Ribeiro'nun oğlu dayanamadı kaçtı
Demet Akalın'dan Demet Şener'e ağır gönderme

Demet Akalın'dan Demet Şener'e ağır gönderme
Pelin Karahan ve Bedri Güntay'ın Paris kaçamağı

Pelin Karahan ve Bedri Güntay'ın Paris kaçamağı