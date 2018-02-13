Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız diziden ayrılıyor (Gökçe Akyıldız kimdir?)

100 bölümü geride bırakan 'Kırgın Çiçekler
'de yakında bir ayrılık yaşanacak. Bu ay sonu itibariyle diziye veda edecek olan Gökçe Akyıldız,
bir erkek bebek dünyaya getirecek.
BEBEĞİNE ZAMAN AYIRACAK
Hamileliğinin son haftalarına giren genç oyuncu, anne olduktan sonra bebeğine zaman ayırmak için 'Kırgın Çiçekler
'e ara verecek.
GÖKÇE AKYILDIZ KİMDİR?
Gökçe Akyıldız,
30 Ekim 1992 tarihinde Sinop'ta dünyaya geldi. Dört çocuklu ailenin üçüncü çocuğu olan Gökçe Akyıldız, küçük yaşlardan bu yana oyunculukla ilgilendi. 2002 yılında henüz 10 yaşındayken Bir Tutam Bahara
t filminde Saime
isimli karakteri canlandıran Gökçe Akyıldız, ilk deneyimini bu şekilde gerçekleştirdi.
Bir sonraki deneyimini Büyük Buluşma, Sırlar Dünyası ve Beşinci Boyut
programlarında gerçekleştiren Gökçe Akyıldız, 2005 yılında artık deneyimli bir oyuncu olarak Zeynep dizisinde oynadı.
EZO GELİN DİZİSİNİN TEKGÜLÜ'YDÜ
2006 yılında Ezo Gelin
dizisinde Tekgül
karakterini canlandıran oyuncu, Parmaklıklar Ardında, Gazi ve Kollama dizilerinde de boy gösterdi.
Oyunculuk kariyerinin en önemli çıkışını ise Hayat Devam Ediyor
dizisinde gerçekleştirdi. Bizim Okul ve Kötü Yol
dizilerinde ise bu deneyimini pekiştirdi.
2013 yılında başlayan Fatih Harbiye
dizisinde Aslı karakterini canlandıran Gökçe Akyıldız, 2014 yılında bu projeyi tamamladı. Gökçe Akyıldız, 2017 yılının başından beri Atv ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler
dizisinde Songül
karakterini canlandırıyor.
Gökçe Akyıldız
ile Arif Diren'in oyunculuk serüvenleri nasıl başladı? İkili hikayelerini Kim Milyoner Olmak İster programında anlattı. İşte o anlar...
GÖKÇE AKYILDIZ EVLİ Mİ?
Gökçe Akyıldız Temmuz 2017'de hayatını Mustafa Özyurt ile birleştirdi.
Gökçek Akyıldız ve eşi;
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİNİN 110. BÖLÜM FRAGMANI:
Çiğdem Saltık