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Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız diziden ayrılıyor (Gökçe Akyıldız kimdir?)

Yakın zamanda bir erkek bebek dünyaya getirecek olan Kırgın Çiçekler dizisinin Songül'ü Gökçe Akyıldız, ay sonu itibariyle diziye veda edecek

13 Şubat 2018, Salı 16:26
Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız diziden ayrılıyor (Gökçe Akyıldız kimdir?)
100 bölümü geride bırakan 'Kırgın Çiçekler'de yakında bir ayrılık yaşanacak. Bu ay sonu itibariyle diziye veda edecek olan Gökçe Akyıldız, bir erkek bebek dünyaya getirecek.

BEBEĞİNE ZAMAN AYIRACAK

Hamileliğinin son haftalarına giren genç oyuncu, anne olduktan sonra bebeğine zaman ayırmak için 'Kırgın Çiçekler'e ara verecek. 

GÖKÇE AKYILDIZ KİMDİR?

Gökçe Akyıldız, 30 Ekim 1992 tarihinde Sinop'ta dünyaya geldi. Dört çocuklu ailenin üçüncü çocuğu olan Gökçe Akyıldız, küçük yaşlardan bu yana oyunculukla ilgilendi. 2002 yılında henüz 10 yaşındayken Bir Tutam Baharat filminde Saime isimli karakteri canlandıran Gökçe Akyıldız, ilk deneyimini bu şekilde gerçekleştirdi.

Bir sonraki deneyimini  Büyük Buluşma, Sırlar Dünyası ve Beşinci Boyut programlarında gerçekleştiren Gökçe Akyıldız, 2005 yılında artık deneyimli bir oyuncu olarak Zeynep dizisinde oynadı.

EZO GELİN DİZİSİNİN TEKGÜLÜ'YDÜ

2006 yılında Ezo Gelin dizisinde Tekgül karakterini canlandıran oyuncu, Parmaklıklar Ardında, Gazi ve Kollama dizilerinde de boy gösterdi.

Oyunculuk kariyerinin en önemli çıkışını ise Hayat Devam Ediyor dizisinde gerçekleştirdi. Bizim Okul ve Kötü Yol dizilerinde ise bu deneyimini pekiştirdi.

2013 yılında başlayan Fatih Harbiye dizisinde Aslı karakterini canlandıran Gökçe Akyıldız, 2014 yılında bu projeyi tamamladı. Gökçe Akyıldız, 2017 yılının başından beri Atv ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinde Songül karakterini canlandırıyor.

Gökçe Akyıldız ile Arif Diren'in oyunculuk serüvenleri nasıl başladı? İkili hikayelerini Kim Milyoner Olmak İster programında anlattı. İşte o anlar...

GÖKÇE AKYILDIZ EVLİ Mİ?

Gökçe Akyıldız Temmuz 2017'de hayatını Mustafa Özyurt ile birleştirdi.

Gökçek Akyıldız ve eşi;



KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİNİN 110. BÖLÜM FRAGMANI:





 


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