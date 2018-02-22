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Kırgın Çiçekler neden bitiyor? Final bölümü ne zaman

ATV ekranlarında yayınlanan güçlü kadrosuyla yayınlandığı ilk günden itibaren hatrı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşmayı başaran Kırgın Çiçekler dizisi final yapma kararı aldı. Peki Kırgın Çiçekler dizisi neden bitiyor? İşte diziseverlerini üzen açıklama...

Kırgın Çiçekler neden bitiyor? Final bölümü ne zaman
ATV’nin NTC Medya imzalı Kırgın Çiçekler dizisi, final yapmaya hazırlanıyor. Peki Kırgın Çiçekler dizisi neden bitiyor? 2015 yılından beri ekranda olan dizinin geçen haftalarda 100. bölüm pastası kesilmişti. Kendi starlarını yaratan, reytinglerde 50 hafta birinci, 50 hafta da ikinci olan projenin patronu Mehmet Yiğit Alp, geçen hafta final kararını ekibe açıklamıştı.

KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ NEDEN BİTİYOR?

Sette pasta kesen yapımcı bununla da kalmadı ve parti havasında veda etmek için Ağaoğlu Maslak’taki Çukur adlı mekanda büyük bir veda yemeği düzenlemeye karar verdi. 26 Şubat akşamı “Kırgın Çiçekler” dizisinde emeği geçenlerin bir araya geleceği gece geç saatlere kadar devam edecek.

Yetiştirme yurdunda yetişen 5 genç kızın hikâyesini beyazcama taşıyan dizi İpek Karapınar, Özgür Çevik gibi tanınmış oyuncularının yanı sıra Nil Keser, Hazar Motan ve Aleyna Solaker gibi genç yeteneklerin de yıldızını parlatmıştı. (Medyatava)

KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Başrollerinde Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yılmaz, Hazar Motan, Gökçe Akyıldız ve Çağla Irmak gibi isimlerin rol aldığı Kırgın Çiçekler dizisinin 113.bölümde final yapması bekleniyor. 

 


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