Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Kırgın Çiçekler neden bitti! Kırgın Çiçekler 113. final bölümü

Kırgın Çiçekler final yapıyor! ATV'de büyük bir ilgiyle izlenen Kırgın Çiçekler neden final kararı aldı neden bitti sorularını da peşinden getirdi. Kırgın Çiçeklerin 113. final bölümünün fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Songül'ün öldüğünü görüyoruz. Kırgın Çiçekler 113. final bölümü izleyenleri gözyaşları içinde bırakacağı görünüyor. İşte Kırgın Çiçekler final bölümü
 

06 Mart 2018, Salı 16:35
Kırgın Çiçekler neden bitti! Kırgın Çiçekler 113. final bölümü
Kırgın Çiçekler final yapıyor peki neden... 113. bölümde final yapma kararı aldı. Bu haber ortaya çıkar çıkmaz Kırgın Çiçekler neden bitti sorusununu da akıllarda bıraktı. 2015 yaz sezonundan bu yana büyük bir ilgi ve alakayla takip edilen Kırgın Çiçekler'in final sebebpleri reytinglerin düşük olmasından dolayı olduğu tahmin ediliyor. Peki final bölümünde ne olacak? Songül doğumda hayatını kaybedecek. Bir kız çocuğu dünyaya getiren Songül geriye bebeğini bırakacak. Arkadaşları bu acı haberi alınca adeta yıkılacaklar...


KIRGIN ÇİÇEKLER 113. FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI


Kırgın Çiçekler final bölümü 12 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de ATV ekranlarında seyirci ile buluşacak. Dizinin son bölümünü ve final bölümüyle ilgili tüm ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

KIRGIN ÇİÇEKLER NEDEN BİTTİ


Yetiştirme yurdunda büyüyen kızların hayat hikayesini anlattığı Kırgın Çiçekler final yapıyor. Peki Kırgın Çiçekler neden bitti. Kırgın Çiçekler dizisinin bitmesinin sebebi düşük reytinglerden kaynaklandığı ön görülüyor. 

KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ KONUSU


16 yaşında genç bir kız olan Eylül’ün üvey babası tarafından kendisine yapılan tacizleri ile başlar. Bu durumdan oldukça rahatsızlık duyan genç kız durumu annesine anlatır ve annesinin yaptırımı ile kendisini İstanbul Koşu yolu Kız Yetiştirme Yurdu kapısında bulur. Olay örgüsü Eylül’ün tacizlere maruz kalması ile başlamış olsa da yurda gelmesi ile edindiği arkadaşlıkları ile tamamen anlamlanmaktadır. Kırgın Çiçekler de beş genç kızın yaşam savaşları, aile özlemleri ve dostlukları her hafta işlenen konular ile seyirciye sunulmaktadır.

KIRGIN ÇİÇEKLER FİNAL BÖLÜMÜ İZLE


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Çukur 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı! (Son bölüm izle)

Çukur 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı! (Son bölüm izle)
Jet Sosyete 4. bölüm fragmanı! Kahkaha tufanı...

Jet Sosyete 4. bölüm fragmanı! Kahkaha tufanı...
İstanbullu Gelin 40. bölüm fragmanı (Son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 40. bölüm fragmanı (Son bölüm izle)
Ufak Tefek Cinayetler 19. bölüm fragmanı (Son bölüm izle)

Ufak Tefek Cinayetler 19. bölüm fragmanı (Son bölüm izle)
Fazilet Hanım ve Kızları 38. bölüm fragmanı (Son bölüm izle)

Fazilet Hanım ve Kızları 38. bölüm fragmanı (Son bölüm izle)
Yuvamdaki Düşman neden bitti! Yuvamdaki Düşman 6. bölüm final

Yuvamdaki Düşman neden bitti! Yuvamdaki Düşman 6. bölüm final
Survivor Nihat Doğan oyunda diskalifiye oldu!

Survivor Nihat Doğan oyunda diskalifiye oldu!
Survivor 2018 İpek Yaşar kimdir? (Survivor İpek elendi mi?)

Survivor 2018 İpek Yaşar kimdir? (Survivor İpek elendi mi?)
Ahmet Kural Murat Cemcir Tolgshow 8. bölüme katıldı! Yer yerinden oynadı

Ahmet Kural Murat Cemcir Tolgshow 8. bölüme katıldı! Yer yerinden oynadı
Fİ Çİ 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Final sahnesi geldi

Fİ Çİ 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Final sahnesi geldi
Fi Çi10. bölüm fragmanı yayınlandı! Fi final ne zaman?

Fi Çi10. bölüm fragmanı yayınlandı! Fi final ne zaman?