Kırgın Çiçekler neden bitti! Kırgın Çiçekler final bölümü



KIRGIN ÇİÇEKLER 113. FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI

KIRGIN ÇİÇEKLER NEDEN BİTTİ

KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ KONUSU

Büşra Kamış

yapıyor peki neden... 113. bölümde final yapma kararı aldı. Bu haber ortaya çıkar çıkmazsorusununu da akıllarda bıraktı. 2015 yaz sezonundan bu yana büyük bir ilgi ve alakayla takip edilen Kırgın Çiçekler'in final sebebpleri reytinglerin düşük olmasından dolayı olduğu tahmin ediliyor. Peki final bölümünde ne olacak? Songül doğumda hayatını kaybedecek. Bir kız çocuğu dünyaya getiren Songül geriye bebeğini bırakacak. Arkadaşları bu acı haberi alınca adeta yıkılacaklar...Yetiştirme yurdunda büyüyen kızların hayat hikayesini anlattığı Kırgın Çiçekler final yapıyor. Peki Kırgın Çiçekler neden bitti. Kırgın Çiçekler dizisinin bitmesinin sebebi düşük reytinglerden kaynaklandığı ön görülüyor.16 yaşında genç bir kız olan Eylül’ün üvey babası tarafından kendisine yapılan tacizleri ile başlar. Bu durumdan oldukça rahatsızlık duyan genç kız durumu annesine anlatır ve annesinin yaptırımı ile kendisini İstanbul Koşu yolu Kız Yetiştirme Yurdu kapısında bulur. Olay örgüsü Eylül’ün tacizlere maruz kalması ile başlamış olsa da yurda gelmesi ile edindiği arkadaşlıkları ile tamamen anlamlanmaktadır. Kırgın Çiçekler de beş genç kızın yaşam savaşları, aile özlemleri ve dostlukları her hafta işlenen konular ile seyirciye sunulmaktadır.