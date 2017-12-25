Kırgızistan uyruklu terörist tutuklandı

Serap Belovacıklı

Niğde Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri Ulukışla ilçesinde durdurdukları araç içerisinde yabancı uyruklu 18 kişiyi gözaltına aldı. Terörle Mücadele ekipleri yaptıkları araştırmada araç içerisinde bulunan Kırgızistan uyruklu S.S.’nin El Nusra (Nusret Cephesi) Fetih El Şam Cephesi, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) terör örgütü üyesi olduğunu belirledi. S.S. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yakalanan diğer 17 kişi ise Niğde Göç İdaresine teslim edildi.İHA