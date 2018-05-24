Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin Issık Göl, Çüy ve Narın bölgelerindeki bazı köyler, yaz mevsimine sayılı günler kala yağan kar ile beyaza büründü. Ülkenin kuzey bölgelerinde yağan kar yüzünden soğuktan etkilenen hayvanlar telef oldu.

200 KOYUN DONARAK ÖLDÜ

Issık Göl bölgesinde beş çobana ait olan 112 koyun ve 1 büyükbaş hayvan kar altında kalarak telef oldu, Narın’da ise kırpılan 200 koyun donarak öldü.

Ülkenin kuzey bölgeleri yoğun kar yağışından etkilenirken, güneyde hava sıcaklığı 30 derecelerde seyrediyor.